1Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÉ½¸½¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¡ª¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿vol.60

デザインフェスタvol.60

開催場所 : 東京ビッグサイト西&南ホール全館

開催日時 : 2024年11月16日(土)・17日(日)

開催時間 : 10:00〜18:00(両日ともに)

出展数 : 約6,500ブース

見込み来場者数: 約10万人(2日間合計)

公式サイト : https://designfesta.com

デザインフェスタは、2024年11月16日(土)・17日(日)東京ビッグサイト西&南ホール全館にて『デザインフェスタvol.60』を開催します。

デザインフェスタは、プロ・アマチュア問わず「自由に表現できる場」を提供するアートイベントとして1994年から始まりました。

年齢や国籍・ジャンルを問わず、1万人以上のアーティストの多種多様な表現に出会えます。

作り手の想いが込められたアート作品や日常を彩る雑貨、ライブパフォーマンスや世界各国のグルメなど、クロスジャンルな表現を体験したり鑑賞できるのが魅力です。

2024年9月13日(金)より前売り券の販売を開始しました。

■各エリア概要

【明るいブースエリア】

年齢や性別、国籍をはじめプロ・アマなどのボーダーは一切なし。

S・M・Lの3種類のサイズがあり、趣向を凝らした様々なジャンルの作品が並びます。

明るいブース

【暗いブースエリア】

会場の照明を落としたブースには、S・Mの2種類のサイズがあります。

映像作品や照明を効果的に使用した表現が集結します。

暗いブース

【ライブペイント・巨大ライブペイントエリア】

会期の2日間をかけて作品が完成するライブペイント。

大きなキャンバスに描かれていく作品を間近で楽しめるデザフェスならではのエリアです。

巨大ライブペイント

【ワークショップエリア】

来場の皆様に作品作りを体験していただく参加型のエリア。

様々なジャンルの物作りを楽しめます。

ワークショップ

【ショーステージ・パフォーマンスエリア】

ショーステージでは、音楽やファッション、ダンスなどのショーが繰り広げられます。

屋内と屋上にあるパフォーマンスエリアでは、演奏や演劇など多彩な表現に出会えます。

ショーステージ

【フードエリア】

定番メニューからここでしか味わえない限定メニューまで、世界各国のフードを提供するカフェやキッチンカーが集結します。

キッチンカー

【ワンコインランウェイ】

ファッションショーから作品の紹介など、クリエイティブなものをワンコインで披露していただけるデザフェスならではのランウェイです。

ワンコインランウェイ

■チケット販売情報

1日券 …前売り:800円(税込)/当日:1,000円(税込)

両日券…前売り:1,500円(税込)/当日:販売なし

※小学生以下のお客様は入場料無料です。

デザインフェスタオフィスやデザインフェスタギャラリー原宿、各チケット会社のプレイガイドにて購入できます。

前売券の販売期間については、決定し次第ホームページにて公開します。

詳細URL: https://designfesta.com/about-ticket/

■デザインフェスタギャラリー原宿

「毎日がデザインフェスタ」というコンセプトのもと1998年に原宿でオープンしました。

どなたでも出展が出来る、全てのアーティストのためのギャラリーです。

WESTとEASTの2棟には70以上の展示スペースがあり、個展やグループ展、アパレルのポップアップなど様々な用途で利用できます。

公式サイト: https://designfestagallery.com/

デザインフェスタギャラリー原宿

