¥É¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡¢»£±ÆÃæ¤ÎÂÖÅÙÈãÈ½¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡Ö±£¤¹¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ²¿¤â¤Ê¤¤¡×
¡¡¥É¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤¬¡¢»£±Æ¤ËÃÙ¹ï¤·¤¿¤»¤¤¤Ç¿·ºî±Ç²è¡Ø¥ì¥Ã¥É¡¦¥ï¥ó¡Ù¤ÎÍ½»»¤¬Ä·¤Í¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤Î»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤³¤ì¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£¾¯¡¹¤ÎÃÙ¹ï¤ä¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ÇÍÑ¤òÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¤¦¤¨¤Çµ»ö¤Ï¤Ç¤¿¤é¤á¤À¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂç²èÌÌ¤Ç¸«¤í¤è¡ª ¡Ø¥ì¥Ã¥É¡¦¥ï¥ó¡Ù¥É¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡õ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹¤¬¸ì¤ëÆÃÊÌ±ÇÁü
¡¡Variety¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥É¥¦¥§¥¤¥ó¤Ïº£Ç¯½é¤á¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿The Wrap¤Îµ»ö¤Ç¡¢±Ç²è¡ØRed One¡Ù¤Î»£±ÆÃæ¤ËÅÙ¡¹ÃÙ¹ï¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Æ±ºî¤ÎÍ½»»¤¬2²¯5000 Ëü¥É¥ë¡ÊÌó382.8²¯±ß¡Ë¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£8»þ´Ö¤âÃÙ¹ï¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥É¥¦¥§¥¤¥ó¤Ï¤³¤ÎÅÙÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿GQ»ï¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¤¢¤¢¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤Í¡×¤ÈÇ§¤á¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ð¥Ê¥ÊÂå¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¤ª¤«¤·¤Ê»ØÅ¦¤À¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿The Wrap¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤«¤é±ó¤¯¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢¸ø¶¦¥È¥¤¥ì¤ò»È¤¦»þ´Ö¤òÀáÌó¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿å¤Î¥Ü¥È¥ë¤ÇÍÑ¤òÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âË½Ïª¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤¢¤¢¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÇ§¤á¡¢¡Ö²¿ÅÙ¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤¬¡¢±£¤¹¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ²¿¤â¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢µ»ö¤ÎÆâÍÆ¤Ï¤Ç¤¿¤é¤á¤À¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ø¥ì¥Ã¥É¡¦¥ï¥ó¡Ù¤Ï¡¢Í¶²ý¤µ¤ì¤¿¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹µß½Ð¤òÉÁ¤¯¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹±Ç²è¡£¥É¥¦¥§¥¤¥ó¤È¥¯¥ê¥¹¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹¡¢¥¡¼¥Ê¥ó¡¦¥·¥×¥«¡¢¥ë¡¼¥·¡¼¡¦¥ê¥å¥¦¤é¤¬½Ð±é¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç11·î8Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Î¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥«¥¹¥À¥ó¤ÏGQ»ï¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÈà¤Ï»Å»ö¤òµÙ¤ó¤À¤³¤È¤¬°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡£Â¿Ë»¤À¤«¤éÃÙ¹ï¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤À¡£³§¤½¤¦¤À¡£ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈà¤ÈÂçºî3ºîÉÊ¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÃ¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÂÖÅÙ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÈà¤òÍÊ¸î¡£
¡¡¥¯¥ê¥¹¤â¡¢ºîÉÊ¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¿ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤ÈÈæ¤Ù¡¢¹ÔÆ°¤¬¤¤Á¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¥É¥¦¥§¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£»£±ÆÁ°¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤¿¤áÃÙ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ä´ÆÆÄ¡¢Èà¤Î¥Á¡¼¥à¤â³§ÃÎ¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¤Î»ö¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬ÄÌ¾ï¤À¤Ã¤¿¡£Í½Äê³°¤ËÃÙ¹ï¤·¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÃÙ¹ï¤È¤Ï¸Æ¤Ù¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¾¯¤·ÃÙ¤ì¤ëÄ«¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤â·×²è¤Î¤¦¤Á¤Ç¡¢³§¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£Èà¤ÏÈà¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÄÌ¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂç²èÌÌ¤Ç¸«¤í¤è¡ª ¡Ø¥ì¥Ã¥É¡¦¥ï¥ó¡Ù¥É¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡õ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹¤¬¸ì¤ëÆÃÊÌ±ÇÁü
¡¡Variety¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥É¥¦¥§¥¤¥ó¤Ïº£Ç¯½é¤á¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿The Wrap¤Îµ»ö¤Ç¡¢±Ç²è¡ØRed One¡Ù¤Î»£±ÆÃæ¤ËÅÙ¡¹ÃÙ¹ï¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Æ±ºî¤ÎÍ½»»¤¬2²¯5000 Ëü¥É¥ë¡ÊÌó382.8²¯±ß¡Ë¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£8»þ´Ö¤âÃÙ¹ï¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿The Wrap¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤«¤é±ó¤¯¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢¸ø¶¦¥È¥¤¥ì¤ò»È¤¦»þ´Ö¤òÀáÌó¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿å¤Î¥Ü¥È¥ë¤ÇÍÑ¤òÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âË½Ïª¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤¢¤¢¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÇ§¤á¡¢¡Ö²¿ÅÙ¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤¬¡¢±£¤¹¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ²¿¤â¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢µ»ö¤ÎÆâÍÆ¤Ï¤Ç¤¿¤é¤á¤À¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ø¥ì¥Ã¥É¡¦¥ï¥ó¡Ù¤Ï¡¢Í¶²ý¤µ¤ì¤¿¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹µß½Ð¤òÉÁ¤¯¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹±Ç²è¡£¥É¥¦¥§¥¤¥ó¤È¥¯¥ê¥¹¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹¡¢¥¡¼¥Ê¥ó¡¦¥·¥×¥«¡¢¥ë¡¼¥·¡¼¡¦¥ê¥å¥¦¤é¤¬½Ð±é¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç11·î8Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Î¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥«¥¹¥À¥ó¤ÏGQ»ï¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÈà¤Ï»Å»ö¤òµÙ¤ó¤À¤³¤È¤¬°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡£Â¿Ë»¤À¤«¤éÃÙ¹ï¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤À¡£³§¤½¤¦¤À¡£ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈà¤ÈÂçºî3ºîÉÊ¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÃ¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÂÖÅÙ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÈà¤òÍÊ¸î¡£
¡¡¥¯¥ê¥¹¤â¡¢ºîÉÊ¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¿ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤ÈÈæ¤Ù¡¢¹ÔÆ°¤¬¤¤Á¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¥É¥¦¥§¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£»£±ÆÁ°¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤¿¤áÃÙ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ä´ÆÆÄ¡¢Èà¤Î¥Á¡¼¥à¤â³§ÃÎ¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¤Î»ö¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬ÄÌ¾ï¤À¤Ã¤¿¡£Í½Äê³°¤ËÃÙ¹ï¤·¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÃÙ¹ï¤È¤Ï¸Æ¤Ù¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¾¯¤·ÃÙ¤ì¤ëÄ«¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤â·×²è¤Î¤¦¤Á¤Ç¡¢³§¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£Èà¤ÏÈà¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÄÌ¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£