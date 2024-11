¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤È¥³¥é¥Ü¡ª¥¢¥È¥ì¡ÖCHARMING CHRISTMAS¡×

アトレは、シルバニアファミリーとコラボレーションをした「CHARMING CHRISTMAS」を2024年11月15日(金)から12月25日(水)の間、開催します。

アトレ完全オリジナルムービーの公開や、クリスマスコスチュームステッカーのプレゼントキャンペーンなどを実施します。

アトレ「CHARMING CHRISTMAS」

タイトル : CHARMING CHRISTMAS

開催期間 : 2024年11月15日(金)から12月25日(水)

対象館 : アトレ目黒、アトレ五反田、アトレ竹芝、アトレ品川、

アトレ大井町、アトレ大森、アトレ川崎、アトレ大船、

アトレ四谷、アトレ信濃町、アトレ浦和、アトレ松戸、

アトレ亀戸、アトレ新浦安、アトレ取手、

アトレヴィ大塚、アトレヴィ巣鴨、アトレヴィ田端、

アトレヴィ東中野、アトレヴィ三鷹

特設サイト : https://www.atre.co.jp/campaign/christmas2024/

■アトレ×シルバニアファミリー オリジナルムービー公開中!

・CHARMING CHRISTMAS オリジナルムービー公開

シルバニアファミリーの可愛い仲間たちが、クリスマスを楽しむための準備をする姿をムービーにしました。

クリスマスコスチュームにドレスアップをしている、可愛いシルバニアファミリーの仲間たちを楽しめます。

オリジナルムービーはこちら

■アトレ×シルバニアファミリー プレゼントキャンペーン

(1) 「クリスマスコスチュームステッカー」プレゼント

購入金額1,500円(税込)以上で、アトレ×シルバニアファミリーオリジナル「クリスマスコスチュームステッカー」がプレゼントされます。

クリスマス衣装を身にまとったシルバニアファミリーの仲間たちの限定ステッカーです。

※1会計につき1枚のお渡しとなります。

※全10種ランダムでのお渡しとなります。

クリスマスコスチュームステッカーイメージ

(2) アトレ公式LINE友だち限定 オリジナル壁紙プレゼント

期間中、アトレ公式LINE友だち全員にオリジナル壁紙がプレゼントされます。

アトレ公式LINEトーク画面にキーワード『チャーミング』を入力すると、シルバニアファミリーの仲間たちの可愛い壁紙がもらえます。

壁紙は第2弾まで、期間によってデザインが異なります。

第1弾は、仲間たちが協力してクリスマスツリーを飾り付けている様子を、第2弾は、飾り付けが完成したツリーの前でクリスマスコスチュームに着替えて、集合している様子を壁紙にしました。

壁紙イメージ

■アトレ×シルバニアファミリー オリジナル館内装飾実施

・クリスマスデコレーションを実施

シルバニアファミリーのデザインが施されたクリスマスツリーを一部のアトレ館内に設置します。

クリスマスコスチュームを着たシルバニアファミリーの仲間たちが、各アトレの館内装飾に登場し、一部のアトレには、キャラクターごとのフォトスポットも設置します。

館内装飾イメージ

■シルバニアファミリーの商品がアトレで購入できる!

・有隣堂にてシルバニアファミリーの商品販売

クリスマス期間限定でシルバニアファミリーの商品を販売します。

期間:2024年11月15日〜12月25日

場所:アトレ川崎店、アトレ大井町店、アトレ目黒店、アトレ亀戸店、

アトレ新浦安店、アトレヴィ三鷹店

※期間中、商品がなくなり次第終了。

※企画は予告なく変更となる場合があります。

※取扱商品に関しては各店にお問い合わせください。

