óîÆ£·ò°ìÏºµÄ°÷¡¡¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ë²á·ã¥¨¡¼¥ë¡ÖÉÔÎÑ¤¯¤é¤¤¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤·¤¿»ö¤¢¤ë¡×
¡¡»²µÄ±¡µÄ°÷¤ÎóîÆ£·ò°ìÏº»á¤¬£±£±Æü¡¢¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¤ò¹¹¿·¡£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤ò½ä¤ëÉÔÎÑÁûÆ°¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡Æ±£±£±Æü¡¢¶ÌÌÚ»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¡×¤¬ÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤òÊóÆ»¡£¹â¾¾»Ô´Ñ¸÷Âç»È¤Î¸µ¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î½÷À¤È¤ÎÌ©²ñ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢¶ÌÌÚÂåÉ½¤ÏÊóÆ»¤òÇ§¤á¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡óîÆ£»á¤ÏÉÔÎÑÁûÆ°¤ò¼õ¤±¤Æ¡ÖÉÔÎÑ¤¯¤é¤¤¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤·¤¿»ö¤¢¤ë¡£Åö»ö¼Ô´Ö¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¾¿Í¤¬¤È¤ä¤«¤¯¸À¤¦¤Î¤Ï³Ê¹¥°¤¤¡×¤ÈÀÖÍç¡¹¤ËÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é»ýÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÀ¯¼£²È¤ÏÀ»¿Í·¯»Ò¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤Þ¤·¤Æ¤äÂåÉ½¤äÀ¯¼£²È¤ä¤á¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡Ö¶ÌÌÚ¤µ¤ó´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª¡ª¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¡È¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÉÔÎÑ¤Ï¥À¥á¡É¡¡²ÁÃÍ´Ñ¤Î²¡¤·ÉÕ¤±¤Ç¤¹¡£ÉÔÎÑ¡áÉÔÀ¿¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂçÃÀ¤ËÏÀ¤¸¤ë¤È¡Ö»ä¤ÏÆÈ¿È¤Ç¤¹¤¬¡¢·ëº§Áê¼ê¤¬ÉÔÎÑ¤·¤Æ¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¾Ð´é¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¤½¤ì¤ÇÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤ëÅö»ö¼Ô´Ö¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¡×¤È¥Ð¥Ä¥¤¥Á¤Ç¤¢¤ë¼«¿È¤Î·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¸ì¤Ã¤¿¡£