¤ª»Å»ö¤Ï¡È¶Ê¤¬¤ê³Ñ¡É¤È¡ÈÃÊº¹¡É¤È¡È¾ã³²Êª¡É¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¡Ä±§Éô»Ô¤Î»ùÆ¸¤¬ÌÕÆ³¸¤¤È¤Õ¤ì¤¢¤¦
»ë³Ð¾ã³²¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤è¤¦¤È±§Éô»Ô¤Î¾®³ØÀ¸¤¬11Æü¡¢¡ÖÌÕÆ³¸¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
ËüÁÒ¾®³Ø¹»¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÌÕÆ³¸¤¤Î¡Ö¥¢¥¯¥¢¡×¤Ç¤¹¡£
Ãæ¡¦»Í¹ñÃÏÊý¤ÇÍ£°ì¤ÎÌÕÆ³¸¤ÍÜÀ®»ÜÀß¡¢Åçº¬¤¢¤µ¤Ò·±Îý¥»¥ó¥¿ー¤ÏËèÇ¯¾®³Ø¹»¤Ê¤É¤ÇÌÕÆ³¸¤¤ÎÌò³ä¤ò»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÅçº¬¤¢¤µ¤Ò·±Îý¥»¥ó¥¿ー¡¡¸¶¿åÊæ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¡È¶Ê¤¬¤ê³Ñ¡É¤È¡ÈÃÊº¹¡É¤È¡È¾ã³²Êª¡É¡£¤³¤Î3¤Ä¤ò¶µ¤¨¤ë¤Î¤¬ÌÕÆ³¸¤¤Î¤ª»Å»ö¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥¹¥È¥ìー¥È¥´ー¡£¾å¤ê¤ÎÃÊº¹¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È°ìÃÊÌÜ¤ËÁ°Â¤ò¤«¤±¤Æ»ß¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤¿¤é°ì½ï¤Ë¾å¤ê¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢¸¤¤Î¶»¤Ë¸ÇÄê¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ïー¥Í¥¹¡×¤òÄÌ¤·¤ÆÌÕÆ³¸¤¤ÎÆ°¤¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¹Ö»Õ¤Î¸¶¤µ¤ó¤ÏÌÕÆ³¸¤¤ò¸«¤«¤±¤¿¤È¤¤Ï¿¨¤ì¤¿¤ê¸«¤Ä¤á¤¿¤ê¤»¤º¡¢»ë³Ð¾ã³²¼Ô¤Ø¤ÎÀ¼¤«¤±¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»ùÆ¸¡Ë
¡Ö¤È¤Æ¤â¸¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°§»¢¤À¤±¤Ç¤âÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¸©Æâ¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢16É¤¤ÎÌÕÆ³¸¤¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£