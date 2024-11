【2024年10月あみあみフィギュア予約ランキング】11月12日 公開

大網は、同社ホビーショップ「あみあみ」の2024年10月フィギュア予約ランキングを公開した。

本ランキングは、2024年10月1日から10月31日の期間中に予約開始されたフィギュアを対象として、自社独自の予約データ(予約数・金額など)を元に構成されたもの。

10月のランキングでは、「蝸之殼Snail Shell」のオリジナルアクションフィギュア「バニーガール アイリン サンキスドVer.」が1位を獲得。2位には「遊☆戯☆王」シリーズより「I:Pマスカレーナ Ver.1」のアクションフィギュアが、3位には「勝利の女神:NIKKE」より水着姿のアニスのスケールフィギュアがランクインしている。

その他にも、「アズールレーン」よりブレマートンや信濃が上位にランクインしているほか、「ホロライブ」よりさくらみこさんや星街すいせいさんのアクションフィギュアが7位と8位にランクインしている。

2024年10月あみあみフィギュア予約ランキング

1位:バニーガール アイリン サンキスドVer. 1/12 完成品アクションフィギュア

2位:遊戯王カードゲーム モンスターフィギュアコレクション I:Pマスカレーナ Ver.1 1/12スケール完成品アクションフィギュア

3位:勝利の女神:NIKKE アニス:スパークリングサマー 1/7スケール 完成品フィギュア

4位:アズールレーン ブレマートン 抱きまくらVer. 1/7スケール 完成品フィギュア

5位:アズールレーン 信濃 雅夢の白浜Ver. 1/6スケール完成品フィギュア

6位から20位

6位:ブルーアーカイブ マリー(体操服)メモリアルロビーVer. 1/7 完成品フィギュア

7位:figma ホロライブプロダクション さくらみこ

8位:figma ホロライブプロダクション 星街すいせい

9位:アイドルマスター シンデレラガールズ 砂塚あきら レイヤード・マイ・エッジィVer. 1/7スケール 完成品フィギュア

10位:ブルーアーカイブ -Blue Archive- ユウカ(体操服) 1/7スケール 完成品フィギュア

11位:Metheus Series ショアキーパー 1/7スケール 完成品フィギュア

12位:ERA-001 Liya(リヤ) 整備士Ver. 1/12スケール可動フィギュア

13位:GGG 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 クリスチーナ・マッケンジー -INTO THE SKY- 完成品フィギュア

14位:Lucrea(ルクリア) ブルーアーカイブ -Blue Archive- アスナ 完成品フィギュア

15位:恋恋 -櫻- シャイネスバニーひなた 1/6スケール 完成品フィギュア

16位:ホロライブプロダクション 宝鐘マリン 三十路衣装Ver. 1/6スケール 完成品フィギュア

17位:アズールレーン ウルリッヒ・フォン・フッテン メドヘン・トリュンマーVer. 1/6スケール 完成品フィギュア

18位:アニメ「ぼっち・ざ・ろっく!」 廣井きくり 1/7スケール 完成品フィギュア

19位:figma ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム ゼルダ ティアーズ オブ ザ キングダムver.

20位:S.H.Figuarts(真骨彫製法) 仮面ライダーW サイクロンジョーカー 風都探偵アニメ化記念(再販版) 『風都探偵』

メーカー:蝸之殼Snail Shell 発売月:2025年1月 価格:6,050円メーカー:蝸之殼Snail Shell 発売月:2025年7月 価格STD版:13,200円DX版:16,500円メーカー:グッドスマイルアーツ上海 発売月:2025年10月 価格:19,800円メーカー:アルター 発売月:2025年7月 価格:27,280円メーカー:あみあみ×AniGame 発売月:2026年1月 価格:24,200円

