¥ëー¥×¶¶¤Ç¥À¥ó¥×¥«ー¤È¼Ö¾×ÆÍ¡¡£±¿Í»àË´£±¿Í°Õ¼±ÉÔÌÀ¡¡¹Åç¡¦°Âº´Æî¶è
¹Åç»Ô°Âº´Æî¶è¤Î¥ëー¥×¶¶¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤È¥À¥ó¥×¥«ー¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡££±¿Í¤¬»àË´¡¢£±¿Í¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£
¸áÁ°£¸»þÈ¾¤´¤í¡¢°Âº´Æî¶è¾å°ÂÄ®¤Î¸©Æ»¤Ç¡¢¾èÍÑ¼Ö¤È¥À¥ó¥×¥«ー¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¤Î¤êÌÌ¤ØÅ¾Íî¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬»àË´¡¢¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿Â¾£²¿Í¤È¥À¥ó¥×¥«ー¤Î£±¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾èÍÑ¼Ö¤Î½õ¼êÀÊ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤Ï¶¯¤¯¥«ー¥Ö¤·¤¿¥ëー¥×¶¶¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¥À¥ó¥×¥«ー¤¬¶Ê¤¬¤êÀÚ¤ì¤ºÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤Ø¤Ï¤ß½Ð¤·¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ÈÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¤¿¤È¤ß¤Æ»ö¸Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£