¡Ú¾¾ºê¤·¤²¤ë¡Û¡¡Ë´¤ÌÁÍ§¡¦À¾ÅÄÉÒ¹Ô¡¢Âç¶¶½ã»Ò¤ØÁÛ¤¤¡¡¡Ö²Î¤¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬»ÈÌ¿¡×¡Ö¤½¤ì¤¬ºÇ¹â¤Î¶¡ÍÜ¡×
²Î¼ê¤Î¾¾ºê¤·¤²¤ë¤µ¤ó¤¬¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖSCANDAL¡×¤ÎMAMI¤µ¤ó¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢Fender🄬¡ß¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤ÎÀ½ÉÊÈ¯É½²ñ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¾¾ºê¤·¤²¤ë¡Û¡¡Ë´¤ÌÁÍ§¡¦À¾ÅÄÉÒ¹Ô¡¢Âç¶¶½ã»Ò¤ØÁÛ¤¤¡¡¡Ö²Î¤¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬»ÈÌ¿¡×¡Ö¤½¤ì¤¬ºÇ¹â¤Î¶¡ÍÜ¡×
2024Ç¯11·î1Æü¤Ë50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¡¢À¤³¦Åª¥®¥¿¡¼¥á¡¼¥«¡¼Fender¤«¤é¡¢¥³¥é¥Ü¥®¥¿¡¼¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Ê¤É¤ÎÉý¹¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤¿¡ÖFender🄬¡ßHello Kitty 50th Annibersary Collection¡×¤ò11·î12Æü¤è¤êÈ¯Çä¡£¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¥¥Æ¥£¤Î¥³¥é¥ÜT¥·¥ã¥Ä¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£·î19Æü¤Ë75ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¡¢¾¾ºê¤µ¤ó¤Ï¡É75ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¥®¥¿¡¼¾®ÁÎ¡£¾ï¤Ë²£¤Ë¥®¥¿¡¼¤¬Ìµ¤¤¤È¥À¥á¡£¥®¥¿¡¼¤Ï½÷À¤Î¥Ü¥Ç¥£¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢±Ê±ó¤ÎºÊ¡É¤È¥®¥¿¡¼¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÇ®¤¯¸ì¤ê¡¢¡ÉÃæ³Ø¡¢¹â¹»¤Î»þ¤Ï¥®¥¿¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¡¢¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Î¥¸¥ã¥º¥Þ¥¹¥¿¡¼¤ò2.3»þ´ÖÄ¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îº¢¤Ï¡¢¡Ö¥½¥í¥®¥¿¡¼¤òÃµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¼ê¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï²È¤Ë120ËÜ¤°¤é¤¤¤¢¤ë¡£¡Ê¥®¥¿¡¼¤¬¡Ë¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡É¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¾¾ºê¤µ¤ó¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤â¥®¥¿¡¼¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖFeder Flagship Tokyo¡×¤ËÌ¼¤µ¤ó¤È¡É6»þ´Ö¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡É¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ì¼¤µ¤ó¤¬¥®¥¿¡¼¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¾¾ºê¤µ¤ó¤Ï¡ÉÀ¨¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡É¤ÈÉã¿Æ¤Î´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ö¥Ñ¥Ñ¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë°ì½ï¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡É²¶¤¬¶µ¤¨¤¿¤é¾å¼ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ë¡£¤Ç¤â¡¢³Ø¹»¤Ç¥Ð¥ó¥É¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë²èÁü¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¡¢¥°¥Ã¤È¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì¼¤È²»³ÚÃÌµÄ¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤Ï¹¬¤»¤Ê¤³¤È¡É¤È´¶³´¿¼¤²¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü¥®¥¿¡¼¤ò¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾¾ºê¤µ¤ó¡¢MAMI¤µ¤ó¡¢¤æ¤ê¤ä¤ó¤µ¤ó¤¬¥³¥é¥Ü¥®¥¿¡¼¤Ç¡ÖHappy Birthday To You¡×¤ò±éÁÕ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ç®¾§¤·¡¢¥¥Æ¥£¤Î50¼þÇ¯¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Î¼èºà¤Ç¡¢º£Ç¯1Ç¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¾¾ºê¤µ¤ó¤Ï¡É³Ú¤·¤¤¤³¤È¤âÈá¤·¤¤¤³¤È¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢º£Æü¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Î¥®¥¿¡¼¤ò²£¤Ë¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ÎÌ´¤ÎÂ³¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡£¿§¤ó¤Ê»þÂå¤ò²»³Ú¤È¤È¤â¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥³¥ó¥µ¡¼¥È³èÆ°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡É¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÍèÇ¯Ä©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡ÉÀ¸¤¢¤ë¸Â¤ê²Î¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢²Î¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤Ìò³ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¬·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¡¢Å·¹ñ¤Ë¾¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¶Ê¤ò²Î¤¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤Î¤¬¤³¤ì¤«¤é¤Î»ÈÌ¿¡£ÍèÇ¯¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤Ï¡¢À¾ÅÄÉÒ¹Ô¤ËÂç¶¶½ã»Ò¤Ë¤·¤í¡¢¼«Ê¬¤Ë¶á¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤¦°ìÅÙÉ½¸½¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬ºÇ¹â¤Î¶¡ÍÜ¤Ë¤Ê¤ë¡É¤ÈË´¤ÌÁÍ§¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
»×¤¤¤ä¤ê,
ÆÁÅç,
¥Û¥Æ¥ë,
¿ÀÆàÀî,
À¸²Ö,
Ë¬Ìä²ð¸î,
Ë¡Í×,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
Ä¹Ìî