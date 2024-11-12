¥ª¥ê¥ó¥Ñ¥¹¸µCEO ¥·¥å¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥«¥¦¥Õ¥Þ¥ó»á¡¡Ê£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê°ãË¡ÌôÊª¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¤«¡¡ËãÌôÆÃÎãË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¡¡·Ù»ëÄ£
ÀºÌ©µ¡´ï¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ñ¥¹¡×¤Î¸µCEO¤¬°ãË¡ÌôÊª¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ËãÌôÆÃÎãË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀºÌ©µ¡´ï¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ñ¥¹¡×¤Î¥·¥å¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥«¥¦¥Õ¥Þ¥ó¸µCEO¡Ê56¡Ë¤Ç¤¹¡£
¥«¥¦¥Õ¥Þ¥ó¸µCEO¤ÏÅÔÆâ¤ÇÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥³¥«¥¤¥ó¤äMDMA¤È¤ß¤é¤ì¤ë°ãË¡ÌôÊª¤ò¤¹¤Ç¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶â»Ò¹âÌÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê44¡Ë¤«¤é¾ù¤ê¼õ¤±¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥¦¥Õ¥Þ¥ó¸µCEO¤Ï·Ù»ëÄ£¤ÎÇ¤°Õ¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¶â»ÒÍÆµ¿¼Ô¤«¤é°ãË¡ÌôÊª¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥«¥¦¥Õ¥Þ¥ó¸µCEO¤Ï°ãË¡ÌôÊª¤ò¹ØÆþ¤·¤¿µ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¡¢Àè·î¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ñ¥¹¤ÎCEO¤ò¼Ç¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£