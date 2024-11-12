Ä¹Ìî»Ô¤Ç¤Ï11Æü¡¢¡ÖÄ¹Ìî¸©¤­¤Î¤³¤ÎÆü¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß1111¸Ä¤Î¸©»º¥­¥Î¥³¤¬ÌµÎÁ¤ÇÇÛ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö¤­¤ç¤¦¤Ï¤­¤Î¤³ÌµÎÁÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¡×

JRÄ¹Ìî±Ø¤Î¼«Í³ÄÌÏ©¤Ç¸©»º¤Î¥­¥Î¥³¤òÇÛ¤Ã¤¿¤ÏJAÁ´ÇÀÄ¹Ìî¤äÇÀ¶¨¤Î¿¦°÷¤Ê¤É12¿Í¤Ç¤¹¡£11·î11Æü¤ò¡ÖÄ¹Ìî¸©¤­¤Î¤³¤ÎÆü¡×¤ËÀ©Äê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥­¥Î¥³¤Î¥·ー¥º¥óÅþÍè¤òPR¤·¤è¤¦¤È1111¸Ä¤òÌµÎÁ¤ÇÇÛ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¶áÇ¯¤ÏÇ³ÎÁ²Á³Ê¤Î¹âÆ­¤Ê¤É¤«¤éÀ¸»º¥³¥¹¥È¤â¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾ÃÈñ³ÈÂç¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¸©¤­¤Î¤³ÀìÌç°Ñ°÷²ñ º´¡¹ÌÚ¿¿°Ñ°÷Ä¹
¡Ö¤³¤ì¤òµ¡²ñ¤Ë¥­¥Î¥³¤òÉáÃÊ¤è¤ê¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¦¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×

JAÁ´ÇÀÄ¹Ìî¤Ç¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥­¥Î¥³¥ì¥·¥Ô¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢PR¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£