¥¥Î¥³¥·ー¥º¥óÅþÍè¡¡11·î11Æü¤Ï¡ÖÄ¹Ìî¸©¤¤Î¤³¤ÎÆü¡×¸©»º¥¥Î¥³1111¸Ä¤òÌµÎÁÇÛÉÛ
Ä¹Ìî»Ô¤Ç¤Ï11Æü¡¢¡ÖÄ¹Ìî¸©¤¤Î¤³¤ÎÆü¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß1111¸Ä¤Î¸©»º¥¥Î¥³¤¬ÌµÎÁ¤ÇÇÛ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¤¤Î¤³ÌµÎÁÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¡×
JRÄ¹Ìî±Ø¤Î¼«Í³ÄÌÏ©¤Ç¸©»º¤Î¥¥Î¥³¤òÇÛ¤Ã¤¿¤ÏJAÁ´ÇÀÄ¹Ìî¤äÇÀ¶¨¤Î¿¦°÷¤Ê¤É12¿Í¤Ç¤¹¡£11·î11Æü¤ò¡ÖÄ¹Ìî¸©¤¤Î¤³¤ÎÆü¡×¤ËÀ©Äê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¥Î¥³¤Î¥·ー¥º¥óÅþÍè¤òPR¤·¤è¤¦¤È1111¸Ä¤òÌµÎÁ¤ÇÇÛ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¤ÏÇ³ÎÁ²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Ê¤É¤«¤éÀ¸»º¥³¥¹¥È¤â¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾ÃÈñ³ÈÂç¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©¤¤Î¤³ÀìÌç°Ñ°÷²ñ º´¡¹ÌÚ¿¿°Ñ°÷Ä¹
¡Ö¤³¤ì¤òµ¡²ñ¤Ë¥¥Î¥³¤òÉáÃÊ¤è¤ê¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
JAÁ´ÇÀÄ¹Ìî¤Ç¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¥Î¥³¥ì¥·¥Ô¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢PR¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£