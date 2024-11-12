TeNY¥Æ¥ì¥Ó¿·³ã

¼Ì¿¿³ÈÂç

²£ÅÄ¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤¬ÙÇÃ×¤µ¤ì¤Æ¤«¤é11·î15Æü¤Ç47Ç¯¤È¤Ê¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢11Æü¡¢Ï¡ÃÓ·°¤µ¤ó¤Î¹Ö±é²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ï¡ÃÓ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âËº¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£

Ï¡ÃÓ¤µ¤ó¤Ï¹Ö±é¤ÎÃæ¤Ç¡¢²£ÅÄ¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤áµ¢¹ñ¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»àË´¤·¤¿¡×¤È¤¹¤ëËÌÄ«Á¯¤Î¼çÄ¥¤ÎÌ·½â¤ò»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö¿¿¼Â¤òÃÎ¤Ã¤ÆÈï³²¼Ô¤ò¸«¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¶¦Í­¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÒÏ¡ÃÓ·°¤µ¤ó¡Ó
¡Ö¡ÊÆüËÜ¤Î¡ËÀ¤ÏÀ¤¬ÀÅ¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤É¤¦¤«¤³¤ì¤òËÌÄ«Á¯¤È¤·¤Æ¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Æ²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âËº¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¾¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×

¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼¡¤ÎÂçÅýÎÎ¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤è¤ê¤ÏÆ°¤­¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È´üÂÔ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£