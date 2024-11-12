USJ¤Î¿·¡Ö¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥°¡×°ìÉô¤ªÈäÏªÌÜ¡¡12·î11Æü¤Ë³«¶È
¡¡¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊUSJ¡¢Âçºå»Ô¡Ë¤Ï12Æü¡¢¿·¥¨¥ê¥¢¡Ö¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥°¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡×¤ò12·î11Æü¤Ë³«¶È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥ê¥¢Æâ¤Î¿·¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥È¥í¥Ã¥³¤Ë¾è¤Ã¤ÆËÁ¸±¤ò³Ú¤·¤à¡Ö¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥°¤Î¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¡¦¥È¥í¥Ã¥³¡×¡£¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤ÎÃæ¤òÁö¤êÈ´¤±¤ëÁÛÄê¤È¤¤¤¦¡£
ÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö²«¶â¤Î¤·¤ó¤Ç¤ó¡×¤ÎÊÉ²è=2024Ç¯11·î12Æü¸áÁ°8»þ36Ê¬¡¢Âçºå»Ôº¡²Ö¶è¤Î¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¶ÚÌî·òÂÀ»£±Æ
¡¡¥È¥í¥Ã¥³¤Ï1Âæ4¿Í¾è¤ê¤Ç¡¢¿ÈÄ¹107¥»¥ó¥Á°Ê¾å¤Ç¾è¤ì¤ë¡£¥³¡¼¥¹¤ÏÌó2Ê¬¡£¥¨¥ê¥¢¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤Ê¤ë¡Ö²«¶â¤Î¤·¤ó¤Ç¤ó¡×¤«¤é½ÐÈ¯¤¹¤ë¡£
¡¡¿·¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢Ç¤Å·Æ²¤Î¥²¡¼¥à¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤ò³ÈÄ¥¤·¤Æ¤Ä¤¯¤ë¡£¿·¥¨¥ê¥¢¤ÇÆ±¥ï¡¼¥ë¥É¤ÎÌÌÀÑ¤Ï1.7ÇÜ¤Ë¹¤¬¤ë¡£
¡¡¿·¥¨¥ê¥¢¤ÏÅö½é¡¢º£Ç¯½Õ¤Î³«¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢USJ¤Ï4·î¡¢¡Ö´°À®ÅÙ¤ò¤è¤ê¹â¤á¤ë¤¿¤á°ìÄê¤ÎÄ´À°´ü´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ³«¶È¤Î±ä´ü¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¥ï¡¼¥ë¥É¤Ï2021Ç¯3·î¤Ë³«¶È¡£¥Þ¥ê¥ª¥«¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£¡ÊÌî¸ýÍÛ¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Áòµ·,
ºë¶Ì,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
ÃÖ¾²¹©»ö,
Åìµþ,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
ÇÛÀþ,
¾²ÃÈË¼,
ÆÁÅç