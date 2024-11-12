10·î¤ÎËÌÎ¦·ÐºÑÄ´ºº¡¡3¤«·î¤Ö¤ê¤ËÈ½ÃÇ¤ò¾åÊý½¤Àµ¡Ö¡Ä´Ë¤ä¤«¤Ë»ý¤ÁÄ¾¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¡¡
ËÌÎ¦ºâÌ³¶É¤Ï¡¢10·î¤ÎËÌÎ¦·ÐºÑÄ´ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Î±Æ¶Á¤Ï»Ä¤ë¤â¤Î¤Î´Ë¤ä¤«¤Ë»ý¤ÁÄ¾¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤ò¾åÊý½¤Àµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌÎ¦ºâÌ³¶É¤¬È¯É½¤·¤¿10 ·î¤ÎËÌÎ¦·ÐºÑÄ´ºº¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Áí³çÈ½ÃÇ¤Ï¡ÖÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Î±Æ¶Á¤Ï»Ä¤ë¤â¤Î¤Î´Ë¤ä¤«¤Ë»ý¤ÁÄ¾¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤È3¤«·î¤Ö¤ê¤ËÈ½ÃÇ¤ò¾åÊý½¤Àµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹àÌÜÊÌ¤Ç¤Ï¡Ö¸Ä¿Í¾ÃÈñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥É¥é¥Ã¥¯¥¹¥È¥¢¤ÎÈÎÇä¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢²¹ÀôÃÏ¤ä´Ñ¸÷ÃÏ¤ÇµÒ¿ô¤Î²óÉü¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö´Ë¤ä¤«¤Ë²óÉü¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤È6¤«·î¤Ö¤ê¤ËÈ½ÃÇ¤ò¾åÊý½¤Àµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Àè¹Ô¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Éüµì¡¦Éü¶½¤ÎÆ°¤¤Ë²Ã¤¨ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤Î±ä¿¸ú²Ì¤Ç»ý¤ÁÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÃÏ¿Ì¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½½Ê¬Ãí°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£