¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤¬¥í¥·¥¢À¾Éô¥¯¥ë¥¹¥¯½£¤ÇÌó5Ëü¿Í¤ÎÅ¨·³¤È¸òÀï¤«¡¡¥í¥·¥¢·³¤¬ËÌÄ«Á¯¤ÎÊ¼»Î´Þ¤à5Ëü¿Í½¸·ë¤µ¤»¿ôÆü°ÊÆâ¤ËÂçµ¬ÌÏ¹¶Àª¤«
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤¬¥í¥·¥¢À¾Éô¤ÇÌó5Ëü¿Í¤ÎÅ¨·³¤È¸òÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï11Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤¬±Û¶¹¶·â¤òÂ³¤±¤ë¥í¥·¥¢À¾Éô¤Î¥¯¥ë¥¹¥¯½£¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö²æ¡¹¤ÎÉôÂâ¤Ï5Ëü¿Í¶á¤¤¥í¥·¥¢·³¤òÍÞ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«¿È¤ÎSNS¤ÇÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎºîÀï¤Ë¤è¤ê¡¢¥í¥·¥¢·³¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÎÎÆâ¤ÎÂ¾¤ÎÃÏ°è¤Ø¹¶·â¤¹¤ë¤³¤È¤òÁË»ß¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤ÎÉôÂâ¤Ë´¶¼Õ¤Î°Õ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥ë¥¹¥¯½£¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬10Æü¡¢¥í¥·¥¢·³¤¬ËÌÄ«Á¯¤ÎÊ¼»Î¤ò´Þ¤à5Ëü¿Í¤ò½¸·ë¤µ¤»¡¢¿ôÆü°ÊÆâ¤ËÂçµ¬ÌÏ¹¶Àª¤Ë½Ð¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£