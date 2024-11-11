¡ÖÁö¤ëÃË¡×¤ÇºÆ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î¿¹ÏÆ·ò»ù¡Ö21»þ¤Ë¿²¤Æ4»þÈ¾µ¯¤¡×¤Î¸½ºß¡ÖºÇ¶á¤ª¶â¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ï¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Î80Ëü±ß¡×
50Âå¸åÈ¾¤È¤â¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂÆÀ¤ÇÌ¡Á³¤È»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¡ª¡×¤È¡¢¿·¤·¤¤¿ÍÀ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤êÂ³¤±¤ë¿¹ÏÆ·ò»ù¤µ¤ó¡£¤½¤Î¸»¤È¤Ï¡©¤¤¤Þ¤ÎÀ¸³è¤äºÇ¶á80Ëü±ß¶á¤¯¤«¤±¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÁ´5²óÃæ¤Î5²ó¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÂÀ¤â¤â¼þ¤ê¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤â¤¦¤¹¤°´ÔÎñ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¿¹ÏÆ·ò»ù¤µ¤ó¤ÎÁö¤ë¶á±Æ ¤Û¤«¡ÊÁ´14Ëç¡Ë
ÊªÍß¤Ï¥¼¥í¡ÖºÇ¶á¤ª¶â¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ï¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¡×
¨¡¨¡ ¡ÖÁö¤ëÃË¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢·ò¹¯¤Ø¤Î°Õ¼±¤â¹â¤¤¿¹ÏÆ¤µ¤ó¡£ËèÆü21»þ¤Ë¿²¤Æ¡¢Ä«4»þÈ¾¤Ëµ¯¤¤ëÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤«¡£
¿¹ÏÆ¤µ¤ó¡§¤¤¤Þ¤ÎÀ¸³è¥ê¥º¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê¤¢¤¿¤ê¤«¤é¤«¤Ê¡£À®Ä¹¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÊ¬Èç¤Ï22»þ～2»þ¤¯¤é¤¤¤¬¥Ôー¥¯¤À¤ÈËÜ¤ÇÆÉ¤ó¤À¤Î¤Ç¡¢21»þ¤Ë¤ÏÉÛÃÄ¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡ 50Âå¸åÈ¾¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢À¤´Ö¤Ç¤ÏÉÔÌ²¤ËÇº¤à¿Í¤âÂ¿¤¤Ç¯Âå¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«À®Ä¹¥Û¥ë¥â¥ó¤ò°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¿¹ÏÆ¤µ¤ó¡§¤Þ¤À¤Þ¤À¼«Ê¬¤ÏÀ®Ä¹´ü¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤éÁ´ÎÏ¤Ç¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¡¢Ìë¤Ï¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤êÆþ¤ê¡¢¤ª¼ò¤ò¾¯¤·°û¤ó¤Ç¤«¤é¿²¤ë¤Î¤¬Æü¡¹¤Î¥ëー¥Æ¥£¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÆü¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¤¹¤Ù¤Æ»È¤¤¤¤Ã¤Æ¤«¤é¿²¤ë¤»¤¤¤«¡¢ÉÛÃÄ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¥³¥Æ¥ó¤ÈÌ²¤ê¡¢ÌÜ¤ò³«¤±¤¿¤éÄ«¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÌëÍ·¤Ó¤â¤·¤Ê¤¤¤·¡¢¼Ö¤ä»þ·×¤Ë¤â¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¡£º£¤¤¤Á¤Ð¤óÍß¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¡ÖÂ®¤¯Áö¤ì¤ëÂÎ¡×¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀÎ¤Ï·Ý¿Í¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Íá¤Ó¤ë¤Û¤É¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤À¤ê¡¢¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Ü¤¯¤é¤â¤½¤ÎÇËÅ·¹Ó¤µ¤ËÆ´¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ï»þÂå¤¬°ã¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤é¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î´üÂÔ¤âÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢³¨¤Ë¤«¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê·òÁ´¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤Ü¤¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¤¤»þÂå¤¬Íè¤¿¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡ Ìë21»þ½¢¿²¤ÎÀ¸³è¤Ç¡¢ÊªÍß¤â¤Ê¤·¡£¤ª¶â¤Ï²¿¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¿¹ÏÆ¤µ¤ó¡§ºÇ¶á¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ª¶â¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë57ºÐ¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙ¡¢Å°ÄìÅª¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Æþ²ñ¶â40Ëü±ß¤òÊ§¤Ã¤Æ¡¢40Ëü±ß¤Î¥³ー¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤ËÁí³Û80Ëü±ß!?
¿¹ÏÆ¤µ¤ó¡§28ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÂ©»Ò¤Ï¡Ö¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Ë80Ëü¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥Û¤Á¤ã¤¦¤ó¤«¡ª¡×¤È¤¢¤¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼«Ê¬¤Ç¤âìÔÂô¤¹¤®¤ë¤«¤Ê¤È¤¿¤á¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Û¤«¤Ë¤ª¶â¤â»È¤ï¤Ê¤¤¤·¡¢²æ¡¹¤Î»Å»ö¤ÏÂÎ¤¬»ñËÜ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤¿¤À¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë40Ëü±ß¤Î¥³ー¥¹¤À¤±¤¢¤Ã¤ÆÁ´¿È¤¯¤Þ¤Ê¤¯Ä´¤Ù¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â°Û¾ï¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤ËºÆ¸¡ºº¡£·ë¶É¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¥É¥¥É¥¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ã¤Æ¤à¤·¤í¿´Â¡¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¡¢»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡ ¸½ºß¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤Ê¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¹Ö±é¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖºÆ¥Ö¥ì¥¤¥¯¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¸½¾õ¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¿¹ÏÆ¤µ¤ó¡§ ºÆ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤À¤Ê¤ó¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í¡¢ËÌÌîÉð´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡Ø¥¥Ã¥º¡¦¥ê¥¿ー¥ó¡Ù¤ÎÌ¾¥»¥ê¥Õ¡Ö¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Í¤§¤è¡ª¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤Ï¤¹¤Ù¤Æ½ø¾Ï¡£¤³¤³¤«¤é¤Þ¤¿¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
Ëè²ó¤¬¿¿·õ¾¡Éé¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¥×¥í¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¨¡¨¡ ¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¡Ö¤¯¤¿¤Ó¤ì´¶¡×¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Á°¸þ¤¤Ê¤½¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤È¿´¤Î¼ã¤µ¤Î¤»¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¿¹ÏÆ¤µ¤ó¡§µ¤»ý¤Á¤Ï¤Ä¤Í¤ËÄ©Àï¼Ô¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ü¤¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î»Å»ö¤¬¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ëè²ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤Ä¤â¤ê¤ÇÄ©¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿¼¡¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤¤¤Þ¤À¤Ë¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤Ç¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä©¤àµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
12ËÜ¤Î¥ì¥®¥å¥éーÈÖÁÈ¤òÊú¤¨¡¢¿²¤ë´Ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿20Âå¤«¤é°ìÅ¾¡¢¿Íµ¤¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ30Âå¤Ï°Å¹õ´ü¡£¤½¤³¤«¤é¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤Þ¤¿³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¤³¤¦¤·¤Æ¤·¤ã¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥§¥Ã¥È¥³ー¥¹¥¿ー¤Î¤è¤¦¤ËÇÈÍðËü¾æ¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ú¤½Ð¤·¤Ë¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¥Í¥¿¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö25ºÐ¤ÇÇ¯¼ý1²¯±ß¡×¡Ö¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Ç°ÜÆ°¤Ï¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¡×¤Ê¤ó¤Æ²áµî¤Î±É¸÷¤â¡¢Á´Éô¥Í¥¿¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡£¤³¤ì¤Ï¤Ü¤¯¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¶¯¤ß¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ã±¤Ê¤ëÀÎÏÃ¤ä¼«Ëý¤Ç½ª¤ï¤ë¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤¤¤«¤Ë¤ª¤â¤·¤í¤ª¤«¤·¤¯¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¡£¤³¤³¤¬·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤Î´èÄ¥¤ê¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£Æü¡¹¡¢Æ¬¤òÆ¯¤«¤»¡¢´À¤ò¤«¤¤Ê¤¬¤éÅØÎÏ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇ¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ç¾¤â´¶À¤â¤É¤ó¤É¤ó»¬¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¨¡¨¡ Ç¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¡¢»¬¤Ó¤Ê¤¤ÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¤Í¡£
¿¹ÏÆ¤µ¤ó¡§´ØÀ¾¤Ç30Ç¯¤Û¤É¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯ÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤¤¤Þ¤âËè½µ4»þ´Ö¤Û¤ÉÈÖÁÈ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤Í¤Ë¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÄ¥¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¤ê¡¢³¹¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤ê¡£¤¤¤í¤ó¤Ê»É·ã¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¡¢Êª»ö¤ò¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥¹¥Êー¤µ¤ó¤Î¤Ê¤«¤Ë¤ÏÄ¹Ç¯Ä°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¼ê¤òÈ´¤¯¤È´ÊÃ±¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤Ã¤Á¤¬¤·¤ã¤Ù¤ë¥×¥í¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤Á¤é¤ÏÄ°¤¯¥×¥í¡£¤À¤«¤é¡¢Ëè²ó¤¬¿¿·õ¾¡Éé¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë¼ê¤ÏÈ´¤±¤Þ¤»¤ó¡£
50Âå¤Ç¸åÇÚ¤Ë¤¤¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È
¨¡¨¡ 17ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢·ÝÎò40Ç¯¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó·Ý¿Í¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¸åÇÚ·Ý¿Í¤«¤é¥¤¥¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀµÄ¾¡¢¥à¥«¥Ã¤È¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡©
¿¹ÏÆ¤µ¤ó¡§¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤à¤·¤í¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤è¤ê¤â¼ã¤¤À¤Âå¤Î·Ý¿Í¤¿¤Á¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Á¤ã¤ó¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡£¤·¤«¤â¡¢¸ÀÍÕ¤Î¥Á¥ç¥¤¥¹¤â¥»¥ó¥¹¤è¤¯¤Æ¡¢¥Ä¥Ã¥³¤ß¤¬¤¦¤Þ¤¤¡£¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤¹¤è¡£°Î¤½¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºÍÇ½¤¢¤Õ¤ì¤ë¸åÇÚ·Ý¿Í¤È°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯µ®½Å¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çä¤ì¤Ê¤¤»þ´ü¤â¡¢·Ý¿ÍÃç´Ö¤ä¸åÇÚ¤Ë¤º¤¤¤Ö¤ó½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£30ÂåÁ°È¾¤Ë»Å»ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¡¢¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤¬¡Ø¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤Ç¡¢¤ä¤¿¤é¤È¤Ü¤¯¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ê¡£¥ªー¥É¥êー¤Ê¤ó¤«¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¨¡¨¡ ¤¤Ã¤È¿¹ÏÆ¤µ¤ó¼«¿È¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸åÇÚ¤ÈÀÜ¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¿¹ÏÆ¤µ¤ó¡§Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ç¤â¡¢¸åÇÚ¤Ë°Î¤½¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤¬¸åÇÚ¤Î¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤ä¤Í¤ó¡¢¤³¤Î¿Í¡×¤È´¶¤¸¤ëÀèÇÚ¤â¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¸åÇÚ¤Î¥Ü¥±¤ò¤Ä¤Ö¤·¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂÖÅÙ¤¬°Î¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¡Ö¤À¤ë¤¤¡¢Èè¤ì¤¿¡×¤òÏ¢È¯¤·¤¿¤ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÀèÇÚ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂº·É¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢°ì½ï¤Ë»Å»ö¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤µ¤ó¤·¤«¤ê¡¢´Øº¬¶Ð¤µ¤ó¤·¤«¤ê¡¢Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë½ôÀèÇÚÊý¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Î¤Ö¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¼ã¼ê¤Ë¤â¤¤Á¤ó¤ÈÀÜ¤·¤Æ¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¯¤À¤µ¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÇØÃæ¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÀÜ¤·¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
PROFILE¡¡¿¹ÏÆ·ò»ù¤µ¤ó
¤â¤ê¤ï¤¡¦¤±¤ó¤¸¡£1967Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£µþÅÔ¡¦ÍìÆî¹â¹»»þÂå¤Ë¤ÏÎ¦¾å¤Ç¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤½Ð¾ì¡£¹â¹»ºß³ØÃæ¤Ë·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£1990Ç¯Âå¤Ë¤Ï¡Ø¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡Ù¡ØÌ´¤¬MORI MORI¡Ù¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¡£TBS¡Ø¥ªー¥ë¥¹¥¿ー´¶¼Õº×¡Ù¤Î¿Íµ¤´ë²è¡ÖÀÖºä5ÃúÌÜ¥ß¥Ë¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤Ë¤Ï2003Ç¯¤«¤éÏ¢Â³½Ð¾ì¡£YouTube¡Ø¤ä¤ëµ¤¡ª¸µµ¤¡ª¿¹ÏÆ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¹¹¿·Ãæ¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿À¾Èø±Ñ»Ò¡¡¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿¿¹ÏÆ·ò»ù