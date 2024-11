(MCU)の“もしも”を描くアンソロジー・アニメシリーズ「ホワット・イフ…?」より、シーズン3の予告編映像が初公開された。アニメ初登場となるキャラクターの“もしも”がたっぷり描かれている。



登場するのはサム・ウィルソン、バッキー・バーンズ、ハルク、レッド・ガーディアン、ペギー・カーター、アガサ・ハークネス、シャン・チー、ストーム、ヴィジョン、ガモーラ、ウォン、カエシリウス、ハワード・ザ・ダック、ダーシーなど。ちょっと懐かしいキャラから最新のキャラまで、個性豊かな面々の別ユニバースでの活躍が描かれる。

© 2024 MARVEL. All Rights Reserved.

驚きのポイントは、日本のロボットアニメのような場面が含まれるところだ。キャプテン・アメリカたちは機動戦士ガンダムのようなロボットを変形アッセンブルし、巨大クリーチャーに戦いを挑んでいる。

© 2024 MARVEL. All Rights Reserved. © 2024 MARVEL. All Rights Reserved.

そのほか、カウボーイとなったシャン・チーや、『サンダーボルツ*』でも注目のレッド・ガーディアンとウィンター・ソルジャーのコンビネーション・ワークも。映画に登場したレッド・ガーディアンは加齢して小太りになっていたが、こちらはおそらく全盛期なのか、引き締まった身体でキレのよいアクションを見せている。

© 2024 MARVEL. All Rights Reserved.

ラストには、ソーに代わって雷神となっているストームがサプライズ登場。『X-MEN』キャラクターがマーベル・スタジオ作品に登場する最新事例となった。

© 2024 MARVEL. All Rights Reserved.

シーズン3は「トリロジーの完結編」になるとされる。プロデューサーのブラッド・ウィンターバウムは以前、「予想もしない場所へと連れて行ってくれるでしょう。マルチバースを探求するなかで、前2シーズンのはるか向こう側へ行くことになりますし、とても意外なキャラクターたちが登場します」としている。

© 2024 MARVEL. All Rights Reserved.

「ホワット・イフ…?」シーズン3は全8話で、2024年12月22日より配信。日本での正式情報も待とう。