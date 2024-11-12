¡ÚÁ¥Æâ²èÁü¤ò¸ø³«¡ÛÄÀË×¤·¤¿³¤¼«¤ÎÁÝ³¤Äú¡Ö¤¦¤¯¤·¤Þ¡×ÆâÉô¤Ï²ÐºÒ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ëÂ»½ý¡¡¥À¥¤¥Ðー¤Ë¤è¤ëÁÜº÷¤¬Â³¤¯
Ê¡²¬¸©½¡Áü»Ô²¤Ç²ÐºÒ¤¬µ¯¤¡¢ÄÀË×¤·¤¿³¤¾å¼«±ÒÂâ¤ÎÁÝ³¤Äú¡Ö¤¦¤¯¤·¤Þ¡×¤ÎÆâÉô¤Î²èÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£12ÆüÄ«¡¢¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾èÁÈ°÷¤Î1¿Í¤ÎÁÜº÷¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡²¬³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ï12Æü¡¢4Ëç¤Î²èÁü¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥¤¥Ðー¤Ë¤è¤ëÀø¿åÁÜº÷¤Î²èÁü¤Ç¤¹¡£
ÁÝ³¤Äú¡Ö¤¦¤¯¤·¤Þ¡×¤ÏÁ¥Äì¤ò¾å¤Ë¤·¤Æ³¤Äì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥¤¥Ðー¤ÏÁ¥¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤ÎÁÜº÷¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öµ¡´Ø¼¼¡×¤ÎÆâÉô¤È¤µ¤ì¤ë²èÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²ÐºÒ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ëÂ»½ý¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¦¤¯¤·¤Þ¡×¤Ç¤Ï10Æü¸áÁ°9»þ40Ê¬¤´¤í¡¢Ê¡²¬¸©½¡Áü»ÔÂçÅç¤ÎËÌ¤Î³¤¾å¤ò¹Ò¹ÔÃæ¤Ë²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£11Æü¸áÁ°0»þ¤¹¤®¤ËÅ¾Ê¤¤·¤Æ¸áÁ°8»þÈ¾¤´¤í¡¢ÄÀË×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²ÐºÒ¤Ç¡¢²Ð¸µ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¤¢¤ëÉô²°¤ÇÅöÄ¾¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¸Å²ìÃ¤ÆÁ3Åù³¤Áâ¡Ê33¡Ë¤Î¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
11Æü¤ÎÁÜº÷¤Ï¸á¸å5»þ¤´¤í¤Ë½ªÎ»¤·¡¢12Æü¤Ï¸áÁ°7»þÈ¾¤«¤éºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Î¤È¤³¤í¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£