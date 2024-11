【海上自衛隊 おやしお型潜水艦】【アメリカ海軍 SSN-21 シーウルフ】2025年1月 再販予定価格:各1,430円

童友社は、プラモデル「海上自衛隊 おやしお型潜水艦」と「アメリカ海軍 SSN-21 シーウルフ」を2025年1月に再販する。価格は各1,430円。

本製品は、同社の潜水艦プラモデル「世界の潜水艦」シリーズより、1998年に竣工した海上自衛隊の最新鋭の葉巻型潜水艦「おやしお型潜水艦」と、1997年に竣工したアメリカの原子力潜水艦「SSN-21 シーウルフ」をプラモデルで表現したもの。それぞれ1/700スケールで表現されている。

なお今回の再販分より値上げが行なわれており、当初の価格は1,320円だったが、110円値上げされた1,430円での再販となる。

「海上自衛隊 おやしお型潜水艦」

「アメリカ海軍 SSN-21 シーウルフ」

スケール:1/700スケール サイズ:全長117.2mmスケール:1/700スケール サイズ:全長153.7mm

(C)DOYUSHA MODEL CO., LTD. All rights reserved.