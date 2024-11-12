Red Velvet ¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¡¢1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖLike A Flower¡×¥à¡¼¥É¥¯¥ê¥Ã¥×¡õÍ½¹ð¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¸ø³«

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IRENE The 1st Mini Album ¡ÚLike A Flower¡Û Image Teaser #1- Red Velvet (@RVsmtown) November 11, 2024
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