BTS ジン、タイトル曲「Running Wild」MV予告映像を公開…希望に満ちたメロディーに注目

BTS(防弾少年団)のジンが12日0時、HYBE LABELSのYouTubeチャンネルを通じて1stソロアルバム「Happy」のタイトル曲「Running Wild」のミュージックビデオ予告映像を公開した。映像は広々とした道路のに止まった車から降りる彼と子犬の後ろ姿から始まる。夕焼けが広がる空と黄色いライトがついた街灯が情緒ある雰囲気を作り、ギター演奏で没入感を高める。車から降りた彼は、すぐに果てしなく広がる道路を元気に走っていく。ここに高まるバンド演奏と共に鳴り響く「We'll be running wild」という歌詞が胸を打つ。

また、別のシーンで彼は光が反射する湖を静かに凝視し、手で水遊びをしながらゆったりしたひと時を過ごす。クローズアップのカットでは、彼の完璧なビジュアルが際立ち、目を引く。穏やかさと胸がいっぱいになる感性が一緒に盛り込まれた予告映像は、本編ミュージックビデオに対する期待を引き上げた。「Running Wild」はニューウェーブサウンドが印象的なブリティッシュロック基盤のポップロックジャンル曲だ。彼は同曲を通じて、希望に向かって息が切れるように走っていこうという明るく、温かいメッセージを伝える。愛がもたらす温もりと明るさと情熱を希望に満ちたメロディーに込めて幸せを届ける。15日午後2時に全世界同時発売される1stソロアルバム「Happy」には、幸せを探す旅程を共にしようというメッセージが込められている。新譜にはタイトル曲「Running Wild」を含め「I'll Be There」「Another Level」「Falling」「Heart on the Window(with WENDY)」「I will come to you」などバンドサウンドを基盤にした計6つの曲が収録される。

■リリース概要

ソロアルバム「Happy」

韓国発売日:2024年11月15日(金)

日本発売日:2024年11月16日(土)

※上記日程は変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。



【商品形態】

全3形態(Journey ver. / Imagine ver. / Navigate ver.)



【販売価格】

\2,970(税込) / \2,700(税抜)



<商品構成>

PHOTOBOOK | 3 versions | W220 x H280 x T8mm, 88p |1ea

CD ENVELOPE | 3 version | W150 x H130mm | 1ea

CD-R | 3 version | W120 x H120mm | 1ea

ENVELOPE | 3 version | W200 x H250mm | 1ea

LYRIC POSTER | 3 version | W400 x H300mm | 1ea

STICKER NOTE | 3 version | W150 x H210mm, 16p | 1ea

FOLDED POSTER | 3 version | W250 x H400mm | 1ea

SCRATCH CARD | 3 version | W150 x H100mm | 1ea

PHOTOCARD | 3 versions | W55 x H85mm | 3ea



※商品は先着で数には限りがあり、上限数に達し次第、販売を終了いたしますが、商品数の追加確保が可能な場合、再販売を行う場合がございます。

※単品(3形態中ランダム1形態)、3形態セットともに、お一人様1会計につき、5点までご購入可能です。

※商品は輸入商品です。発売日にかけて順次出荷させていただきますが、交通事情や天候状況、遠隔地や離島などお届け場所等により若干遅れが生じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※オンラインショップでは発売日の異なる商品と一緒にご注文された場合、発売日の遅い商品に合わせて一括でのお届けになる場合がございます。購入されるオンラインショップにてあらかじめご確認のうえお買い求めください。

※韓国チャート(HANTEOチャート、CIRCLEチャート)と、日本オリコンランキング、Billboard Japanチャートへ反映されます。



<購入者特典>

●BTS JAPAN OFFICIAL SHOP限定特典

・「Happy」単品(3形態中ランダム1形態)予約・購入者

ホログラムフォトカード1枚



・「Happy」3形態セット予約・購入者

スタンドフレーム付きホログラムフォトカード1枚(BTS JAPAN OFFICIAL SHOP限定絵柄)+上記ホログラムフォトカード1枚



●UNIVERSAL MUSIC STORE限定特典

・「Happy」単品(3形態中ランダム1形態)予約・購入者

ポストカード1枚



・「Happy」3形態セット予約・購入者

フォトカード1枚(UNIVERSAL MUSIC STORE限定絵柄)+上記ポストカード1枚



※特典は先着です。各ショップ無くなり次第予告なく配布終了になります。

※CDを1枚ずつ単品で3枚購入されても3形態セット購入特典は付きませんのでご注意ください。

※BTS JAPAN OFFICIAL SHOPとUNIVERSAL MUSIC STOREとではセット購入者特典絵柄は異なりますが単品購入者特典絵柄は各ストア共通です。

※各特典絵柄は後日発表いたします。



■イベント概要

A:「ジンとハイタッチ」コース

ジンとご当選者様が1対1で両手ハイタッチを行います。



【開催日程】

2024年11月30日(土)東京都内※時間未定



※開催時間、その他詳細は後日あらためてご案内いたします。

※開催会場は当選者のみにお伝えする予定です。

※都合により開催日やイベント内容が変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。



【応募期間】

応募期間:2024年11月16日(土)12:00〜11月25日(月)11:59

当選発表:11月27日(水)19:00頃

当選人数:700名様



B:「ジン直筆サイン入りポスタープレゼント」コース

ここでしか手に入らないジン直筆サインが入ったスペシャルポスターを抽選でご当選された方にプレゼントいたします。



【応募期間】

応募期間:2024年11月16日(土)12:00〜12月8日(日)23:59

当選発表:12月11日(水)20:00頃

当選人数:100名様



※コースにより応募締切日が異なりますのでご注意ください。

※上記応募期間以外はご応募いただけません。

※シリアルナンバー1つにつき1回のご応募が可能であり、お一人様何回でもご応募可能です。

※各コースの当選人数は、BTS JAPAN OFFICAIAL SHOPとUNIVERSAL MUSIC STOREの2ストア合計の人数になります。

※「ジンとハイタッチ」コースは、イベント当日にご本人確認を行います。必要な身分証の種類、注意事項は後日あらためて発表いたします。必ず事前にご確認ください。

※ご利用可能な決済方法は各ショップによって異なります。ご希望のストアにてご確認ください。

※応募抽選用シリアルナンバー、および当選権利の譲渡、ならびに転売行為は一切お断りいたします。

※本応募抽選企画は日本国内限定です。海外からのお問い合わせには対応いたしかねますので、あらかじめご了承ください。



<応募抽選用シリアルナンバー>

CD1枚ご購入につき「応募抽選用シリアルナンバー」を1つ差し上げます。

※特典は先着です。無くなり次第予告なく配布終了になります。

※3形態セット購入の場合は「応募抽選用シリアルナンバー」を3つ差し上げます。



上記応募抽選企画について、応募方法などの詳細は、後日発表いたします。

詳細が決定するまではお問い合わせいただいても十分な返答はできかねますのでご了承ください。



【予約サイト】

・BTS JAPAN OFFICIAL SHOP

・UNIVERSAL MUSIC STORE



