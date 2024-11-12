·Ú¥ï¥´¥ó¼Ö¤¬ÊâÆ»¤Ë¾è¤ê¾å¤²¼«Å¾¼Ö¤È¾×ÆÍ¡¢¹ñ²È¸øÌ³°÷¤ÎÃËÀ»àË´¡¡Æ£Âô¤Î¸©Æ»
¡¡£±£±Æü¸á¸å£¸»þ£µÊ¬¤´¤í¡¢¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»Ô³ë¸¶¤Î¸©Æ»¤Ç¡¢ÃËÀ²ñ¼Ò°÷¡Ê£³£³¡Ë¤Î·Ú¥ï¥´¥ó¼Ö¤¬ÊâÆ»¤Ë¾è¤ê¾å¤²¡¢³ý¥±ºê»Ô¾®ÏÂÅÄ£±ÃúÌÜ¡¢¹ñ²È¸øÌ³°÷¤ÎÃËÀ¡Ê£´£·¡Ë¤Î¼«Å¾¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¡£¼«Å¾¼Ö¤ÎÃËÀ¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¿ÀÆàÀî¸©·ÙÆ£ÂôËÌ½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½¾ì¤Ï¿®¹æµ¡¤Î¤¢¤ë½½»úÏ©¸òº¹ÅÀ¡£Ä¾¿ÊÃæ¤Î·Ú¥ï¥´¥ó¼Ö¤¬ÂÐ¸þ¤Î±¦ÀÞ¥ì¡¼¥ó¤«¤éÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¿¼ÖÎ¾¤ò²óÈò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÊâÆ»¤Ç¿®¹æÂÔ¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½ð¤Ï¡¢±¦ÀÞ¤·¤Æ¤¤¿¼ÖÎ¾¤Î±¿Å¾¼ê¤¬µß¸îÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤é¤º¤ËÆ¨Áö¤·¤¿¤³¤È¤«¤é»àË´¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ¨¤²¤¿¼ÖÎ¾¤ÏÇò¤Ã¤Ý¤¤¥ï¥´¥ó¼Ö¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£