【「トヨタ・セリカ1600 GT」・「ニッサン・バイオレットHT 1600SSS-E」・「スバル・レオーネ クーペ 1400 GSR」】2025年1月 発売予定価格:各3,678円

童友社は、プラモデル「トヨタ・セリカ1600 GT」、「ニッサン・バイオレットHT 1600SSS-E」、「スバル・レオーネ クーペ 1400 GSR」の3製品をそれぞれ2025年1月に発売する。価格は各3,678円。

「昭和の名車」シリーズより、新たに3車種が登場。ボディの成型色は白色なので、自分好みに塗装可能となっている。それぞれ、プラモデル本体にモーターと電池を組み込み走らせることができるモーターライズ仕様となっており、130型モーターが付いている。

