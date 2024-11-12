¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡ÖÍî¤Á¤¿»öÌ³½ê¡×¤ÎÄ¶¸·¤·¤¤¥Í¥¿¸«¤»¤ò²óÁÛ¡¡¥Î¡¼¥È¤òÇË¤é¤ì¡Ä¤ï¤º¤«¤ÊÃÙ¹ï¤ÇÌçÁ°Ê§¤¤
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î¾®ÌÚÇîÌÀ¡Ê53¡Ë¤¬11ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Í¥×¥ê¡¼¥°¡×2»þ´ÖSP¤Ë½Ð±é¡£·ÝÇ½»öÌ³½êÆþ¤ê¤ò¤«¤±¤¿¥Í¥¿¸«¤»¤Ç¸·¤·¤¤¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¤ª¤®¤ä¤Ï¤®½êÂ°¤Î¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¿ÍÎÏ¼Ë¡¢°æ¿¹Èþ¹¬¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Û¥ê¥×¥í¡¢Ãæ»³½¨À¬¤é¤¬½êÂ°¤Î¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î3»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ë¥¯¥¤¥ºÂÐ¹³Àï¤ò¼Â»Ü¡£¾®ÌÚ¤Ï¡Ö¥Û¥ê¥×¥í¤È¥Ê¥Ù¥×¥í¡Ê¥ï¥¿¥Ê¥Ù¡Ë¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤¬Íî¤Á¤¿»öÌ³½ê¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¥ï¥¿¥Ê¥Ù½êÂ°¤Î¥Ï¥é¥¤¥Áß·ÉôÍ¤¤é¤¬¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿
¾®ÌÚ¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤¬¥Û¥ê¥×¥í¡£¥Í¥¿¸«¤»¤Î»þ¤Ë¥Î¡¼¥È¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤¬¸«¤Ê¤¬¤é¥Í¥¿¤ò¸«¤ë¡×¤È¡¢»öÌ³½ê´Ø·¸¼Ô¤¬¥Í¥¿¤Î½ñ¤«¤ì¤¿¥Î¡¼¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¬¤é·Ý¤ò¿³ºº¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òºÆ¸½¤·¤¿¡£¡Ö²¶¤é¤¬¥Í¥¿½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤òÇË¤¤¤¿¡×¤È¥Î¡¼¥È¤¬ÇË¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¾ì¤ÏÁûÁ³¡£¡ÖÉÝ¤¨¡Á¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥Ê¥Ù¥×¥í¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¥ï¥¿¥Ê¥Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÃÙ¹ï¤Ë¤¦¤ë¤µ¤¯¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÙ¹ï¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤â¤¦¸«¤Ê¤¤¡¢¤Ã¤Æ¡×¤È¼ê¤ò¤Ï¤é¤¤¤Î¤±¤ë¤½¤Ö¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Í¥¿¸«¤»¤Ë¤¿¤É¤ê¤Ä¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²óÁÛ¡£¤³¤³¤ÇÆ±»öÌ³½ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÃæ»³½¨À¬¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤½¤ì¤Ï¤¤¤¤»þÂå¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÃÙ¹ï¤Ë¸·¤·¤¤É÷ÅÚ¤òÇ§¤á¡ÖÅö»þ¡ÊÃÙ¹ï¤·¤¿¤é¡Ë¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤Ç¤¹¤«¤é¡£ËÙÆâ¤Ï200²ó¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¡¢¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥óËÙÆâ·ò¤¬¼õ¤±¤¿ÀöÎé¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ËÙÆâ¤â¡Ö200²ó¤ä¤Ã¤Æ´À¤Ó¤Ã¤Á¤ç¤ê¡£¥Û¥¤¤Ã¤Æ´Ì¥³¡¼¥Ò¡¼¤¯¤ì¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸·¤·¤¤»ØÆ³¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£