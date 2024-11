アロフト東京銀座にて、きらめく銀座で心踊るホリデーシーズン過ごせる「クリスマスダイニング2024」を展開。

「The WAREHOUSE」のランチブッフェ&ディナーコースに、「W XYZ Bar」のクリスマスカクテルで特別なひとときが過ごせます!

アロフト東京銀座「クリスマスダイニング2024」

期間:2024年12月1日(日)〜12月25日(水)

次世代型ライフスタイルホテル「アロフト東京銀座」では、2024年12月1日より館内のレストラン&バーにて、クリスマス期間限定メニューを提供。

特別なクリスマスを彩るプロモーション「クリスマスダイニング2024」が展開されます。

「The WAREHOUSE」では、ホリデーシーズンの華やかなムードにぴったりのランチブッフェとディナーコースを用意。

「W XYZ Bar」では、ここでしか味わえないカクテルが用意されます!

The WAREHOUSE「クリスマスランチブッフェ」

時間:11:30〜15:30(L.O.14:00)

料金:5,800円(税サ込)

30種類以上の新鮮な野菜と、シェフのオリジナルデリで構成されたサラダバーが好評な「The WAREHOUSE」では、メイン料理とデザートまで幅広く楽しめる贅沢なブッフェを提供。

メイン料理にはクリスマスの定番「チキンの香草パン粉焼き」や「パエリア」「サーモンのレモンハーブロースト」など、8種類のメニューが用意されます。

デザートには、好みでカスタマイズできるサンデーが用意され、最後の一口まで満足できる、クリスマス期間限定のランチブッフェです☆

The WAREHOUSE「クリスマスディナーコース」

時間:18:00〜22:00(L.O.21:00)

料金:10,000円(税サ込)〜

フランス料理で研鑽を積んだシェフが用意する「The WAREHOUSE」のクリスマスディナーコースは、旬の食材を取り入れた内容。

カジュアルでスタイリッシュな空間で、大切なパートナーや友人と共に、温かで心に残るひとときを過ごせます!

W XYZ Bar「クリスマスカクテル」

時間:12:00〜24:00

料金:各2,300円(税サ込)

「W XYZ Bar 」では、この季節にふさわしいホワイトクリスマスをテーマにした、3種類の特別なカクテルが登場。

きらめくみゆき通りを眺めながら、カクテルの味わいに浸る贅沢なひとときを楽しめます☆

また、週末には洗練された空間でライブパフォーマンスが開催され、音楽と共に刻まれるひとときは「W XYZ Bar」ならではの特別な思い出になる存在です。

心踊るホリデーシーズンを、きらめく銀座で過ごせるランチブッフェ&ディナーコースに、クリスマスカクテル。

アロフト東京銀座の「クリスマスダイニング2024」は、2024年12月1日から12月25日まで開催です☆

