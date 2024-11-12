ÆÃÊÌ¤Ê¥é¥ó¥Á¤È¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥«¥¯¥Æ¥ë¤â¡ª¥¢¥í¥Õ¥ÈÅìµþ¶äºÂ¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥À¥¤¥Ë¥ó¥°2024¡×
¥¢¥í¥Õ¥ÈÅìµþ¶äºÂ¤Ë¤Æ¡¢¤¤é¤á¤¯¶äºÂ¤Ç¿´ÍÙ¤ë¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó²á¤´¤»¤ë¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥À¥¤¥Ë¥ó¥°2024¡×¤òÅ¸³«¡£
¡ÖThe WAREHOUSE¡×¤Î¥é¥ó¥Á¥Ö¥Ã¥Õ¥§¡õ¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹¤Ë¡¢¡ÖW XYZ Bar¡×¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥«¥¯¥Æ¥ë¤ÇÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤¬²á¤´¤»¤Þ¤¹¡ª
¥¢¥í¥Õ¥ÈÅìµþ¶äºÂ¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥À¥¤¥Ë¥ó¥°2024¡×
´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á12·î25Æü¡Ê¿å¡Ë
¼¡À¤Âå·¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥¢¥í¥Õ¥ÈÅìµþ¶äºÂ¡×¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯12·î1Æü¤è¤ê´ÛÆâ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡õ¥Ð¡¼¤Ë¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¡£
ÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òºÌ¤ë¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥À¥¤¥Ë¥ó¥°2024¡×¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖThe WAREHOUSE¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥à¡¼¥É¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥é¥ó¥Á¥Ö¥Ã¥Õ¥§¤È¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹¤òÍÑ°Õ¡£
¡ÖW XYZ Bar¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¥«¥¯¥Æ¥ë¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª
The WAREHOUSE¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥é¥ó¥Á¥Ö¥Ã¥Õ¥§¡×
»þ´Ö¡§11:30¡Á15:30¡ÊL.O.14:00¡Ë
ÎÁ¶â¡§5,800±ß¡ÊÀÇ¥µ¹þ¡Ë
30¼ïÎà°Ê¾å¤Î¿·Á¯¤ÊÌîºÚ¤È¡¢¥·¥§¥Õ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥ê¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥µ¥é¥À¥Ð¡¼¤¬¹¥É¾¤Ê¡ÖThe WAREHOUSE¡×¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¤¥óÎÁÍý¤È¥Ç¥¶¡¼¥È¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³Ú¤·¤á¤ëìÔÂô¤Ê¥Ö¥Ã¥Õ¥§¤òÄó¶¡¡£
¥á¥¤¥óÎÁÍý¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÄêÈÖ¡Ö¥Á¥¥ó¤Î¹áÁð¥Ñ¥óÊ´¾Æ¤¡×¤ä¡Ö¥Ñ¥¨¥ê¥¢¡×¡Ö¥µ¡¼¥â¥ó¤Î¥ì¥â¥ó¥Ï¡¼¥Ö¥í¡¼¥¹¥È¡×¤Ê¤É¡¢8¼ïÎà¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢¹¥¤ß¤Ç¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë¥µ¥ó¥Ç¡¼¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢ºÇ¸å¤Î°ì¸ý¤Þ¤ÇËþÂ¤Ç¤¤ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥é¥ó¥Á¥Ö¥Ã¥Õ¥§¤Ç¤¹¡ù
The WAREHOUSE¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹¡×
»þ´Ö¡§18:00¡Á22:00¡ÊL.O.21:00¡Ë
ÎÁ¶â¡§10,000±ß¡ÊÀÇ¥µ¹þ¡Ë¡Á
¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤Ç¸¦ïÓ¤òÀÑ¤ó¤À¥·¥§¥Õ¤¬ÍÑ°Õ¤¹¤ë¡ÖThe WAREHOUSE¡×¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹¤Ï¡¢½Ü¤Î¿©ºà¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÆâÍÆ¡£
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤äÍ§¿Í¤È¶¦¤Ë¡¢²¹¤«¤Ç¿´¤Ë»Ä¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¡ª
W XYZ Bar¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥«¥¯¥Æ¥ë¡×
»þ´Ö¡§12:00¡Á24:00
ÎÁ¶â¡§³Æ2,300±ß¡ÊÀÇ¥µ¹þ¡Ë
¡ÖW XYZ Bar ¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Îµ¨Àá¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Û¥ï¥¤¥È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡¢3¼ïÎà¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥«¥¯¥Æ¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡£
¤¤é¤á¤¯¤ß¤æ¤ÄÌ¤ê¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥¯¥Æ¥ë¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë¿»¤ëìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ù
¤Þ¤¿¡¢½µËö¤Ë¤ÏÀöÎý¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢²»³Ú¤È¶¦¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë¤Ò¤È¤È¤¤Ï¡ÖW XYZ Bar¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¿´ÍÙ¤ë¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ò¡¢¤¤é¤á¤¯¶äºÂ¤Ç²á¤´¤»¤ë¥é¥ó¥Á¥Ö¥Ã¥Õ¥§¡õ¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥«¥¯¥Æ¥ë¡£
¥¢¥í¥Õ¥ÈÅìµþ¶äºÂ¤Î¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥À¥¤¥Ë¥ó¥°2024¡×¤Ï¡¢2024Ç¯12·î1Æü¤«¤é12·î25Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤Ç¤¹¡ù
Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.
The post ÆÃÊÌ¤Ê¥é¥ó¥Á¤È¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥«¥¯¥Æ¥ë¤â¡ª¥¢¥í¥Õ¥ÈÅìµþ¶äºÂ¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥À¥¤¥Ë¥ó¥°2024¡× appeared first on Dtimes.