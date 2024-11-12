²ÃÆ£ÎèÆà¡¢¡È¥Ô¥ó¥¯¥Ø¥¢¡É¤Ç°õ¾Ý¥¬¥é¥ê¡Ö¤¹¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤´¤¤¡Ä²Ä°¦¤¤¥Ã¥Ã¥Ã¡×¡Ö¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤Ç¥Ô¥ó¥¯È±¤á¤Ã¤Á¤ã¤¹¤¡×
¡¡¸µAKB48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î²ÃÆ£ÎèÆà¡Ê27¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥á¥Á¥§¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¥Ô¥ó¥¯¥Ø¥¢¡É¤Ç°õ¾Ý¥¬¥é¥ê¡¡ÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤Î²ÃÆ£ÎèÆà
¡¡²ÃÆ£¤Ï¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¤äºù¡¢¥ê¥Ü¥ó¤Ê¤É¤Î¥Ô¥ó¥¯¤Î³¨Ê¸»ú¤È¤È¤â¤Ë2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÀèÆü¤Þ¤Ç¤ÎÃãÈ±¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¡È¥Ô¥ó¥¯¥Ø¥¢¡É¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¬¥é¥ê¤È°õ¾Ý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥Ô¥ó¥¯È±¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤ª´é¤âÈ±¿§¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤ì¤Ê¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤Ç¥Ô¥ó¥¯È±¤á¤Ã¤Á¤ã¤¹¤¡×¡Ö¤¹¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤´¤¤¡Ä²Ä°¦¤¤¥Ã¥Ã¥Ã¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¥Ô¥ó¥¯¥Ø¥¢¡É¤Ç°õ¾Ý¥¬¥é¥ê¡¡ÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤Î²ÃÆ£ÎèÆà
¡¡²ÃÆ£¤Ï¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¤äºù¡¢¥ê¥Ü¥ó¤Ê¤É¤Î¥Ô¥ó¥¯¤Î³¨Ê¸»ú¤È¤È¤â¤Ë2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÀèÆü¤Þ¤Ç¤ÎÃãÈ±¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¡È¥Ô¥ó¥¯¥Ø¥¢¡É¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¬¥é¥ê¤È°õ¾Ý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥Ô¥ó¥¯È±¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤ª´é¤âÈ±¿§¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤ì¤Ê¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤Ç¥Ô¥ó¥¯È±¤á¤Ã¤Á¤ã¤¹¤¡×¡Ö¤¹¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤´¤¤¡Ä²Ä°¦¤¤¥Ã¥Ã¥Ã¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£