¥È¥é¥Ã¥¯²ÍÁõ¤Ç¥«¥ë¥Æ¥ë¤«¡á¿·ÌÀÏÂ¹©¶È¤Ê¤ÉÎ©¤ÁÆþ¤ê¡½¸ø¼è°Ñ
¡¡¥È¥é¥Ã¥¯¤Î²ÙÂæ¤ËÁõÈ÷¤¹¤ëÆÃ¼ì¥¿¥ó¥¯¤Ê¤É¤Î¡Ö²ÍÁõÊª¡×¤Î²Á³Ê¤Ç¥«¥ë¥Æ¥ë¤ò·ë¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤Ï£±£²Æü¡¢ÆÈ¶ØË¡°ãÈ¿¡ÊÉÔÅö¤Ê¼è°úÀ©¸Â¡ËÍÆµ¿¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤âÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì¤Î¿·ÌÀÏÂ¹©¶È¡ÊÊ¼¸Ë¸©ÊõÄÍ»Ô¡Ë¡¢¶ËÅì³«È¯¹©¶È¡ÊÂçºå»Ô¡Ë¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Ò²ñ¼Ò¤òÎ©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤·¤¿¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ò²ñ¼Ò¤ÏÅìË®¼ÖÎ¾¡Ê²£ÉÍ»Ô¡Ë¤ÈÆüËÜ¥È¥ì¥¯¥¹¡Ê°¦ÃÎ¸©ËÀî»Ô¡Ë¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£´¼Ò¤ÏÃÙ¤¯¤È¤â£²£°£²£°Ç¯£¹·î°Ê¹ß¡¢¥À¥ó¥×¥«¡¼¤ä¤´¤ß¼ý½¸¼Ö¤Ê¤É¡¢²ÙÂæ¤ËÆÃ¼ì¤ÊÁõÈ÷¤ò»Ü¤·¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Î²ÍÁõÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÇÈÎÇä²Á³Ê¤Î°ú¤¾å¤²¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¸¶ºàÎÁ¤È¤Ê¤ëÅ´¹Ý¤Î²Á³Ê¾å¾º¤ò¼õ¤±¡¢²ÍÁõÊª¤ÎÃÍ¾å¤²¤Ë¤è¤êÍø±×¤ò°ÂÄêÅª¤ËÆÀ¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£²ÍÁõÊª¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï£±£°£°£°²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡¡