¡ã¤ß¤ó¤«¤Ö¡¦¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÍ½ÁÛ¤«¤é¡ä¡á¡ÖÇä¤êÍ½ÁÛ¿ô¾å¾º¡×£±°Ì¤Ë»ñÀ¸Æ²
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤«¤Ö¡×¤¬½¸·×¤¹¤ë¡Ö¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÍ½ÁÛ¡ÊºÇ¿·£´£¸»þ´Ö¡Ë¡×¤Î£±£²Æü¸áÁ°£±£°»þ¸½ºß¤Ç¡¢»ñÀ¸Æ²<4911.T>¤¬¡ÖÇä¤êÍ½ÁÛ¿ô¾å¾º¡×¤Ç£±°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£²Æü¤ÎÅìµþ»Ô¾ì¤Ç¡¢»ñÀ¸Æ²¤ÎÌá¤ê¤ÏÆß¤¤¡££·Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë£²£´Ç¯£±£²·î´üÄÌ´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò²¼Êý½¤Àµ¤·¤¿¤³¤È¤¬Èø¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢Çä¤êÍ½ÁÛ¿ô¾å¾º¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡º£´ü¤ÎÇä¾å¹âÍ½ÁÛ¤Ï½¾Íè¤Î£±Ãû±ß¤«¤é£¹£¹£°£°²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ£±¡¥£·¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤«¤é¹½Â¤²þ³×¤ËÈ¼¤¦ÈñÍÑ¡¦¸ºÂ»Â»¼º¡¦Çã¼ý´ØÏ¢ÈñÍÑ¤Ê¤ÉÈó·Ð¾ïÅª¤ÊÍ×°ø¤Ë¤è¤êÈ¯À¸¤·¤¿Â»±×¡ÊÈó·Ð¾ï¹àÌÜ¡Ë¤ò½ü¤¤¤Æ»»½Ð¤·¤¿¥³¥¢±Ä¶ÈÍø±×Í½ÁÛ¤Ï£µ£µ£°²¯±ß¤«¤é£³£µ£°²¯±ß¡ÊÆ±£±£²¡¥£²¡ó¸º¡Ë¤Ë°ú¤²¼¤²¤¿¡£Ãæ¹ñ¿Í¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÀáÌó»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¤ä¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤ÎÊÑ²½¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÊÆ½£»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¾å´ü¤Þ¤Ç¤Î°ì»þÅª¤ÊÀ¸»º¸º¡¦½Ð²Ù¸º¤È¤½¤Î¸å¤ÎÇä¤ê¾å¤²²óÉü¤ÎÃÙ¤ì¤¬¼ç¤ÊÍ×°ø¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡£±£²Æü¤ÎÅìµþ»Ô¾ì¤Ç¡¢»ñÀ¸Æ²¤ÎÌá¤ê¤ÏÆß¤¤¡££·Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë£²£´Ç¯£±£²·î´üÄÌ´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò²¼Êý½¤Àµ¤·¤¿¤³¤È¤¬Èø¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢Çä¤êÍ½ÁÛ¿ô¾å¾º¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡º£´ü¤ÎÇä¾å¹âÍ½ÁÛ¤Ï½¾Íè¤Î£±Ãû±ß¤«¤é£¹£¹£°£°²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ£±¡¥£·¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤«¤é¹½Â¤²þ³×¤ËÈ¼¤¦ÈñÍÑ¡¦¸ºÂ»Â»¼º¡¦Çã¼ý´ØÏ¢ÈñÍÑ¤Ê¤ÉÈó·Ð¾ïÅª¤ÊÍ×°ø¤Ë¤è¤êÈ¯À¸¤·¤¿Â»±×¡ÊÈó·Ð¾ï¹àÌÜ¡Ë¤ò½ü¤¤¤Æ»»½Ð¤·¤¿¥³¥¢±Ä¶ÈÍø±×Í½ÁÛ¤Ï£µ£µ£°²¯±ß¤«¤é£³£µ£°²¯±ß¡ÊÆ±£±£²¡¥£²¡ó¸º¡Ë¤Ë°ú¤²¼¤²¤¿¡£Ãæ¹ñ¿Í¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÀáÌó»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¤ä¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤ÎÊÑ²½¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÊÆ½£»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¾å´ü¤Þ¤Ç¤Î°ì»þÅª¤ÊÀ¸»º¸º¡¦½Ð²Ù¸º¤È¤½¤Î¸å¤ÎÇä¤ê¾å¤²²óÉü¤ÎÃÙ¤ì¤¬¼ç¤ÊÍ×°ø¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS