東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「ヒルトン東京ベイ」にて、苺と青春の甘酸っぱいコラボデザートビュッフェ「Strawberry School Life」を土日祝日限定で開催。

学校生活のキーワードとなる、教室・部活・青春の3つのテーマに分け、青春と思い出が詰まった苺づくしのデザートビュッフェが展開されます☆

ヒルトン東京ベイ「lounge O(ラウンジ・オー)」Strawberry School Life

開催期間:2024年12月28日(土)〜2025年4月13日(日)※土日祝日限定

※2025年1月1日(水)は休業、2025年1月2日(木)・3日(金)は営業

開催時間:12:00〜/12:30〜/14:30〜/15:00〜(4部制・2時間制)

料金(税・サ込):大人 4,700円/お子様(4〜8歳)1,800円/お子様(9〜12歳)2,600円 ※約20種類のドリンクバー付

会場:ヒルトン東京ベイ ロビー階「lounge O(ラウンジ・オー)」

予約: TEL 047-355-5000(代) レストラン部

ヒルトン東京ベイのロビーラウンジ「lounge O(ラウンジ・オー)」にて、デザートビュッフェ「Strawberry School Life(ストロベリースクールライフ)」を土日祝日限定で開催。

「Strawberry School Life」は、学校生活のキーワード「教室」「部活」「青春」に焦点を当て、3つのエリアに分けた苺の甘酸っぱさと青春の甘酸っぱい思い出をリンクさせた苺づくしの内容です。

教室をイメージしたエリアでは、黒板や学生時代が蘇るような装飾があり、懐かしい学校の雰囲気を感じるデザートが登場。

甘酸っぱい学生生活の思い出が詰まった苺のタルトや、学校給食で人気だったミルクコーヒーをイメージしたグラスデザートなどを味わえます☆

部活動をテーマにしたエリアでは、スポーツアイテムをモチーフにしたデザートや仲間と見た綺麗な夕日を3種のゼリーで表現したグラスデザートなどがラインナップ。

恋愛や友情をテーマにした、青春の一瞬一瞬を思い出させるスイーツが並ぶのは、青春のキラキラした思い出を表現したエリアになっています。

ハート型のストロベリーミルフィーユや、ハート型の苺を忍ばせたゼリーとレアチーズの2層のケーキなど、キュンとなる気持ちを表したスイーツがたっぷりです!

セイボリー(軽食)は約15種類を用意し、甘いデザートとの無限ループで存分に楽しめる、デザートビュッフェ。

期間の前半と後半では、一部異なる限定デザートを用意しており、何度も楽しめるデザートビュッフェになっています。

そんなデザートビュッフェ「Strawberry School Life(ストロベリースクールライフ)」にて提供されるメニューの一部を紹介していきます☆

元素記号のベリーショートケーキ/懐かしのミルクボトル風 コーヒーシロップ付きパンナコッタ

元素記号のベリーショートケーキ(写真中央)

「元素記号のベリーショートケーキ」は、化学の授業で「スイ・ヘイ・リー・ベ・・・」と、必死に暗記した思い出がよみがえる、元素周期表を表現したデザート。

ふわっと軽い口あたりのスポンジで、ブルーベリーの生クリームと苺をサンドし、トップはラズベリーの生クリームで仕上られています。

好きな元素記号を選んで楽しめるのも、ユニークなポイントです!

懐かしのミルクボトル風 コーヒーシロップ付きパンナコッタ(写真右)

「懐かしのミルクボトル風 コーヒーシロップ付きパンナコッタ」は、学校給食で提供されたミルクコーヒーをモチーフにしたグラスデザート。

バニラビーンズの芳醇な香りが感じられるパンナコッタに、好みの量のコーヒーシロップをスポイトで加え、ほろ苦さを足して楽しめます。

君に贈るトクベツ苺タルト

サクサクのタルトにカスタードを絞り、トップには苺・ラズベリー・ブルーベリーをふんだんにのせた「君に贈るトクベツ苺タルト」

タルトの淵にはハート模様に生クリームを絞り、小さなハート型のチョコレートでデコレーションしています。

甘酸っぱい青春の恋心を、スイーツにのせて表現したデザートです☆

柑橘香る 制服リボンのメレンゲクッキー/アートな実習 絵の具ロリポップ

柑橘香る 制服リボンのメレンゲクッキー(写真手前)

「柑橘香る 制服リボンのメレンゲクッキー」は、制服リボンをモチーフにしたロリポップで、表面に銀粉をあしらったキラキラのメレンゲを使ったデザート。

メレンゲ生地にオレンジシロップが加わり、ふわっと爽やかな柑橘の風味を感じられます。

写真撮影の際には、フォトプロップスとしても楽しめるメニューです!

アートな実習 絵の具ロリポップ(写真奥)

パレットの絵の具を使い、大きなキャンバスに描いた思い出を切り取ったデザート「アートな実習 絵の具ロリポップ」は、2種類の味を選択可能。

ピンクと水色のロリポップの中にはラズベリージュレ入りのコーヒーガナッシュが、黄色と緑色のロリポップにはオレンジジュレ入りのコーヒーガナッシュが入っいます。

あの日の夕日を忘れないゼリー/お昼休みのおにぎりクランチ

あの日の夕日を忘れないゼリー(写真左奥)

「あの日の夕日を忘れないゼリー」は、部活で汗をかいたあとに仲間と帰り道で見た美しい夕日を、苺とレモンとブルーハワイの3色のゼリーを交互に入れて表現。

部活の水分補給に欠かせないスポーツドリンク味のゼリーで、トップにはカットした苺と雲型のミルクゼリーをのせています☆

お昼休みのおにぎりクランチ(写真右)

「お昼休みのおにぎりクランチ」は、お昼休みに友達と食べた、思い出の三角おにぎりのイメージです。

お米は、ライスクリスピーにココナッツとホワイトチョコレートを加え、混ぜ合わせたクランチ。

おにぎりの具は鮭に見立てたマーマレードと苺のミックスジャム、梅に見立てた苺ジャム、昆布に見立てたブルーベリージャムの3種類から選べます!

苺ゼリーとレアチーズのアオハルケーキ/ドキドキハート♡ストロベリーミルフィーユ

苺ゼリーとレアチーズのアオハルケーキ(写真左)

苺がたっぷり入ったゼリーとレアチーズの2層仕立てにした「苺ゼリーとレアチーズのアオハルケーキ」

透明のゼリーケーキの中で見え隠れする、ハート型の苺が青春の恋心を表現しています。

ドキドキハート♡ストロベリーミルフィーユ(写真右)

「ドキドキハート♡ストロベリーミルフィーユ」は、キャラメリゼしたハート型のパリパリしたパイ生地に、濃厚なカスタードクリームと苺をサンド。

恋が成就するかドキドキする気持ち、新しい恋に向けて前を向く気持ち、そして恋が実った甘い気持ちを表したデザインです☆

青春はちみつレモンゼリー/秘めた苺 告白サイダーゼリー

青春はちみつレモンゼリー(写真手前)

レモンピール入りのはちみつレモンゼリーと、シュワシュワ感が楽しめる炭酸ゼリーを組み合わせた「青春はちみつレモンゼリー」

はちみつの甘さ・レモンピールのほろ苦さ、そして炭酸の爽快感が、青春の様々な側面を表現しています。

秘めた苺 告白サイダーゼリー(写真奥)

「秘めた苺 告白サイダーゼリー」は、サイダーのように透き通ったブルーハワイ味のゼリーにサクランボと苺、グレープフルーツ、ハートの苺ゼリーでデコレーション。

さっぱりしたゼリーの中には星形のナタデココが入っており、食感も楽しめるデザートです!

前半と後半で異なるライブデザート

バレンタインシーズンにあたる前半・2024年12月28日〜2025年2月24日には、スタッフが目の前で仕上げるライブステーションのデザートに、とろけるフォンダンショコラが登場。

温かい苺ソースをかけて楽しめる、季節感あるデザートです☆

後半・2025年3月1日〜4月13日には、シェフが部活帰りに友達と食べたプリンから着想を得た、苺のプリンアラモードが登場。

部活モチーフのマカロン3種類から選び、アイスクリームをのせて完成するデザートです。

どちらのデザートも、バニラとストロベリーのアイスクリームから選べます!

甘いデザートと一緒に楽しむ約15種類のセイボリー(軽食)

約15種類のセイボリー(軽食)は、餃子のホットサンドや、ジューシーなチキンととろとろのチーズを味わえるトマト煮込み、フリーズドライの苺が鮮やかなシーザーサラダなどを用意。

「サーモンとクリームチーズの海苔巻き」や「餃子のホットサンド」は、学生がお昼休みや遠足などで手軽に楽しめるランチメニューのイメージです。

トマトでじっくり煮込んだ柔らかくてジューシーなチキンにとろけるチーズをかけた一品は、お腹も心も満たされるシェフこだわりのメニューになっています☆

スペシャルドリンク「ときめきアオハル♡ストロベリーフィズ (Strawberry Fizz Springtime of Life)」

料金:950円/グラス ※税・サービス料込

デザートビュッフェ「Strawberry School Life」開催期間限定、料金追加で注文できる特製の苺炭酸ドリンク「ときめきアオハル♡ストロベリーフィズ (Strawberry Fizz Springtime of Life)」

青春のときめき・甘酸っぱさ・爽やかさを詰め込み、贅沢に4粒の苺を使用したスペシャルドリンクです。

グラスいっぱいに散りばめたハート型の苺のスライスで、ときめく恋心を表現。

グラスの底には苺・レモン・ライチのシロップを入れ、上からソーダとジンジャーエールを注いだドリンクは、青春の甘酸っぱい思い出をイメージし、爽やかな味わいとともに心に残るひとときを届けてくれます!

【期間限定メニュー】前半 2024年12月28日(土)〜2025年2月24日(月・祝)

期間:2024年12月28日(土)〜2025年2月24日(月・祝)

メニュー:

・放課後の食べ歩き苺ワッフル(写真左皿手前)

・ピスタチオのテニスボールマカロン(写真左皿奥)

・苺の鍵盤ハーモニカロールケーキ(写真右皿手前)

・音符メロディキャラメルマフィン(写真右皿奥)

何度も楽しめるよう、一部メニューを変えてデザートを用意する「Strawberry School Life」

期間中の前半には、「放課後の食べ歩き苺ワッフル」「ピスタチオのテニスボールマカロン」「苺の鍵盤ハーモニカロールケーキ」「音符メロディキャラメルマフィン」が登場です!

放課後の食べ歩き苺ワッフル

「放課後の食べ歩き苺ワッフル」は、苺チョコをディップしたベルギーワッフルに、ドライ苺をのせたメニュー。

放課後に友達と一緒に楽しめる、片手でパクっと食べられるスイーツをイメージし、1つずつスティックに差しています。

ピスタチオのテニスボールマカロン

「ピスタチオのテニスボールマカロン」は、まるでテニスボールのような見た目がユニーク。

中には、濃厚なピスタチオのバタークリームと、フレッシュな苺とブルーベリーをサンドしています☆

見た目の楽しさと、口に広がるリッチな味わいが魅力のデザートです。

苺の鍵盤ハーモニカロールケーキ

「苺の鍵盤ハーモニカロールケーキ」は、音楽の授業で奏でた鍵盤ハーモニカのイメージ。

ストロベリーパウダーを加えて焼き上げたスポンジで、フレッシュな苺と練乳入りの生クリームを巻いています!

表面にも生クリームを塗り、ダークチョコレートに竹炭を加えて作ったチョコレートで鍵盤を表現しているのもポイントです。

音符メロディキャラメルマフィン

「音符メロディキャラメルマフィン」はキャラメル生地に苺をのせて焼き上げたマフィンに、苺風味の軽やかなクリームをたっぷり絞り、キャラメルのパールクラッカンをトッピング。

キャラメルの程よい苦みと、苺の甘酸っぱさが絶妙にマッチした、贅沢な味わいのデザートです☆

【期間限定メニュー】後半 2025年3月1日(土)〜2025年4月13日(日)

期間:2025年3月1日(土)〜2025年4月13日(日)

メニュー:

・塩バニラの野球ボールブッセ(写真左皿左奥)

・苺サブレ(写真左皿手前)

・音楽プレイヤー風 苺とクランベリークッキーサンド(写真左皿右奥)

・卒業証書 桜ロールケーキ(写真右皿)

期間後半は限定メニューに「塩バニラの野球ボールブッセ」「苺サブレ」「音楽プレイヤー風 苺とクランベリークッキーサンド」「卒業証書 桜ロールケーキ」をラインナップ。

卒業証書をイメージしたロールケーキや苺のサブレなど、卒業シーズンにぴったりなスイーツになっています。

塩バニラの野球ボールブッセ

「塩バニラの野球ボールブッセ」は、口の中でふわっととろけるブッセ生地に、塩バニラのバタークリームをサンドしています。

中に忍ばせたドライ苺が、爽やかな苺の風味のアクセントです!

苺サブレ

サクサク・ホロホロ食感の「苺サブレ」

苺のパウダーを練り込んだ生地をオーブンで焼き、青春のキラキラが銀箔で表現されています。

音楽プレイヤー風 苺とクランベリークッキーサンド

「音楽プレイヤー風 苺とクランベリークッキーサンド」は、イチゴのバタークリームをクッキーでサンドし、中には食感のアクセントとなるドライクランベリーをプラス。

青春の思い出ソングが詰まったミュージックプレイヤーをイメージし、見た目も楽しめる一品です☆

卒業証書 桜ロールケーキ

「卒業証書 桜ロールケーキ」は、学生生活の節目を彩る、思い出がたくさん詰まった卒業証書を再現。

生地に竹炭を入れて焼き上げ、ホイップクリームと桜餡を巻いたロールケーキは、桜のほのかな風味を感じる春らしいスイーツです!

デザートビュッフェを創り上げるペストリーシェフたち

デザートビュッフェの成功の裏には、ペストリーシェフたちの情熱と努力が詰まっています。

コンセプトが決まると、のテーマに合わせたオリジナルデザートの考案に取り掛かるシェフたち。

テーマや世界観に合わせて、見た目もかわいく写真映えするデザートを作り上げるために、日々研究を重ねます。

本格的な味わいを追求しながら、見た目の美しさも兼ね備えたデザートを生み出すのは一筋縄ではいきません。

試食会では約50種類のデザートが並び、総支配人やエグゼクティブシェフ、レストランマネージャーなどが参加。

シェフたちは、自分のデザートのコンセプトやこだわりをプレゼンします。

試食の後にはフィードバックを受けて何度も修正を繰り返し、最終的に約20種類のデザートを選出。

「いつもデザートビュッフェに来ていただくお客様から頂くコメントが励みになっています」と、シェフたちは語ります。

ゲストのデザートビュッフェがひとつの体験となるよう、美味しさと楽しさ、そしてコンセプトに合わせた没入感をすべて感じられるようなデザートを提供することがシェフたちの目標です。

ヒルトンのスイーツ体験公式ハッシュタグ “#ヒルトンスイーツ”

ヒルトンのスイーツ体験公式ハッシュタグ「#ヒルトンスイーツ」は、国内に展開するヒルトン・ホテルズ&リゾーツが参加しています。

ランチとディナーの間を彩るスイーツタイムに、「美味しいスイーツ」 「非日常的で贅沢な時間」などのテーマを提供してきました。

加えて、多様なテーマとして「わくわくするようなビジュアルインパクト」や「友達に自慢したくなるフォトジェニックな世界観」を更に強化し、新たなスイーツ体験を盛り上げています!

苺と青春の甘酸っぱさをコラボレーションさせた、ヒルトン東京ベイのデザートビュッフェ。

ヒルトン東京ベイの「lounge O」Strawberry School Lifeは、2024年12月28日から2025年4月13日まで開催です!

