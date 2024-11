NiziU、1st Mini Album『AWAKE』リリース決定！ミセス大森も参加＆最新ビジュアル公開

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が作詞・作曲・プロデュースを手掛けた珠玉のバラード「AlwayS」の収録が決定!

NiziUの1st Mini Album『AWAKE』(読み:アウェイク)が、2025年2月5日にリリースされることが決定した。

NiziU 1st Mini Album『AWAKE』は、前作『RISE UP』以来約6ヵ月振りとなる最新作。トラックリストとともに収録内容も公開され、彩り豊かな楽曲が収録されることも明らかに。

2月、3月にそれぞれ配信リリースされ、未だにロングヒットを記録中の「Memories」(ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニ春』テーマソング)、「SWEET NONFICTION」(3月公開 映画『恋わずらいのエリー』主題歌)の初パッケージ収録に始まり、本作のタイトルトラックである「YOAKE」(読み:ヨアケ)、先日彼女たちが“コミック75周年アンバサダー“として起用されることが発表された、スヌーピーでおなじみの世界的IP『ピーナッツ』の”75周年アニバーサリーソング“「Buddy Buddy」などを収録。

その中でも「AlwayS」(読み:オールウェイズ)は、Mrs. GREEN APPLE(読み:ミセスグリーンアップル)の大森元貴が作詞・作曲・プロデュースを手掛けた珠玉のバラード。

4月にKアリーナ横浜にて開催されたライブイベント『The Performance』でお互いの楽曲にゲスト参加もし、2日間に渡りオーディエンスを魅了した熱い対バンライブを繰り広げたことがきっかけで、双方のリスペクトが形となり楽曲として誕生した「AlwayS」。現在のミュージックシーンを席巻する“キング・オブ・ストリーミングヒット”アーティストであるモンスターバンド、Mrs. GREEN APPLEの大森元貴と、今や国民的ガールズグループとなりグローバルへも活動の場を広げる新境地を迎えたNiziUとの化学反応に注目だ。

今作は、前述の『ピーナッツ』とのコラボパッケージが期間生産限定盤としてリリース決定。(スヌーピーポーチ付属の「完全生産限定盤」はソニー・ミュージック・ショップ限定販売)また、初回生産限定盤Bには、ユニット楽曲も収録される。

そんなNiziUは『AWAKE』を引っ提げ、11月23日から初の“Winter Tour”かつ3度目の全国ツアー『NiziU Live With U 2024-2025 “AWAKE”』を開催する。

リリース情報

2025.02.05 ON SALE

MINI ALBUM『AWAKE』

<収録曲>

【初回生産限定盤A収録曲】6トラック収録 ※曲順未定

YOAKE

AlwayS

Buddy Buddy

Life is Beautiful

Memories

SWEET NONFICTION

【初回生産限定盤B収録曲】8トラック収録 ※曲順未定

YOAKE

AlwayS

Buddy Buddy

Life is Beautiful

MemoriesSWEET NONFICTION

Made of Love

CRUSH

【通常盤収録曲】6トラック収録 ※曲順未定

YOAKE

AlwayS

Buddy Buddy

Life is Beautiful

MemoriesSWEET NONFICTION

【期間生産限定盤収録曲】6トラック収録 ※曲順未定

YOAKE

AlwayS

Buddy Buddy

Life is Beautiful

MemoriesSWEET NONFICTION

【完全生産限定盤収録曲】6トラック収録 ※曲順未定

YOAKE

AlwayS

Buddy Buddy

Life is Beautiful

MemoriesSWEET NONFICTION

【WithU盤収録曲】4トラック収録 ※曲順未定

YOAKE

AlwayS

Buddy Buddy

Life is Beautiful

