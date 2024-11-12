¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·Æá¿Ü¹¸¹Ô¡¢ºÊ¡¦ßÀÅÄ½Ú¤È¤ª¤½¤í¤¤¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñ¤Î¡È¥é¥Ö¥é¥Ö¡ÉÆ°²è¡¡¡ÖËÜÅö ²Ä°¦¤¤É×ÉØ¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎßÀÅÄ½Ú¡Ê35¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·¡¢Æá¿Ü¹¸¹Ô¡Ê43¡Ë¤È¤ª¤½¤í¤¤¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñ¤Î¡È¥é¥Ö¥é¥Ö¡É2¥·¥ç¥Ã¥ÈÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ÖËÜÅö ²Ä°¦¤¤É×ÉØ¡×¤ª¤½¤í¤¤¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñ¤Î¤Ê¤¹¤Ê¤«Æá¿Ü¡õßÀÅÄ½Ú É×ºÊ
¡¡Æ°²è¤Ï¡¢°¦¸¤¤È¤È¤â¤ËÉô²°¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°É×ÉØ»þ´Ö¤Î1¥³¥Þ¡£¤ª¤É¤±¤ëßÀÅÄ¤òÆá¿Ü¤¬¤¤¤Ê¤¹¤Ê¤É¡¢2¿Í¤ÎÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤¬°õ¾ÝÅª¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅö ²Ä°¦¤¤É×ÉØ¡×¡ÖÁê¼ê¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¤ß¤¨¤ëÆá¿Ü¤µ¤ó¤À¤¬¡ÄÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤í¤Ê¡Ä¡Ä±üÍÍ¤Î¤³¤È¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤É×ÉØ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Á¢Ë¾¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ÖËÜÅö ²Ä°¦¤¤É×ÉØ¡×¤ª¤½¤í¤¤¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñ¤Î¤Ê¤¹¤Ê¤«Æá¿Ü¡õßÀÅÄ½Ú É×ºÊ
¡¡Æ°²è¤Ï¡¢°¦¸¤¤È¤È¤â¤ËÉô²°¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°É×ÉØ»þ´Ö¤Î1¥³¥Þ¡£¤ª¤É¤±¤ëßÀÅÄ¤òÆá¿Ü¤¬¤¤¤Ê¤¹¤Ê¤É¡¢2¿Í¤ÎÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤¬°õ¾ÝÅª¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅö ²Ä°¦¤¤É×ÉØ¡×¡ÖÁê¼ê¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¤ß¤¨¤ëÆá¿Ü¤µ¤ó¤À¤¬¡ÄÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤í¤Ê¡Ä¡Ä±üÍÍ¤Î¤³¤È¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤É×ÉØ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Á¢Ë¾¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£