MEOVV¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å2¥«·î¤Ë¤·¤ÆÄ¶¹âÂ®¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤òÍ½¹ð¡ª¿·¿Í¤é¤·¤«¤é¤Ì¥ª¡¼¥é¤¬Éº¤¦¥Ý¥¹¥¿¡¼¸ø³«
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×MEOVV¤¬Ä¶¹âÂ®¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£
µî¤ë11·î11Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½êTHEBLACKLABEL¤Ï¸ø¼°SNS¤ËMEOVV¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤òÃÎ¤é¤»¤ë¥Æ¥£¡¼¥¸¥ó¥°¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
MEOVV¤Ïº£Ç¯9·î¤Ë1st¥·¥ó¥°¥ë¡ØMEOW¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤Î¤ËÂ³¤¡¢2¥«·î¤Ë¤·¤ÆÂ®¤ä¤«¤Ê¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤òÍ½¹ð¤·¡¢K-POPÂè5À¤Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤µ¤»¤ëÍ½Äê¤À¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ï5¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¸«¤¨¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¿·¿Í¤é¤·¤«¤é¤Ì¥ª¡¼¥é¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÊÑ¿È¤ò´üÂÔ¤µ¤»¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤Î²¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¡ÖBODY¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ø¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¹¥´ñ¿´¤òÁß¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
MEOVV¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÈÆ±»þ¤ËÏÃÂê¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÈÂç·¿¿·¿Í¡É¤ÎÃÂÀ¸¤òÃÎ¤é¤»¤¿¡£1st¥·¥ó¥°¥ë¡ØMEOW¡Ù¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¸ø³«Ä¾¸å¡¢Ã»»þ´Ö¤ÇºÆÀ¸²ó¿ô1000Ëü²ó¤òÃ£À®¤·¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Æ°²è¤È¤È¤â¤Ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Î¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÆ°²è¾å°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ÏÆÈ¼«¤Î¥Õ¥¡¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àChurrrr¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¼«Í³¤Ë°Õ»×ÁÂÄÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤ÈÌ¥ÎÏ¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢MEOVV¤Ïº£¸å¤µ¤é¤Ë¥Æ¥£¡¼¥¸¥ó¥°¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¸ø³«¤·¡¢¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹â¤á¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£