【フランス海軍 ラファールC】2025年1月 発売予定価格:4,950円

童友社は、1/72 スケールプラモデル「フランス海軍 ラファールC」を2025年1月に発売する。価格は4,950円。

本商品は、ダッソー・アビエーションが設計・製造したフランスの双発デルタ翼マルチロール戦闘機「ラファールC」のプラモデル。「ラファールC」は敵陣の奥深くにある複数の目標空対空任務および空対地任務で優れた性能を発揮することで知られている。完成サイズは213×143mm(全長×全幅)で、「フランス海軍7-HH」または「フランス海軍 330-EC」のマーキングがついている。

(C)DOYUSHA MODEL CO., LTD. All rights reserved.