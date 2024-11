10月に劇場公開されたBTS最年少メンバー・JUNG KOOKのドキュメンタリー作品に加え、未収録6曲を追加した「JUNG KOOK『GOLDEN』Live On Stage」をフルバージョンで楽しめる完全オリジナル版『<JUNG KOOK: I AM STILL> THE ORIGINAL』が、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+(ディズニープラス)」で、12月3日より独占配信される(全3話/一挙配信)。

JUNG KOOKのソロシングル「Seven」から最新アルバム『GOLDEN』の活動期間に、ニューヨーク、ロンドン、ソウルほか世界各地を周りながら行われた約8ヶ月間の<黄金の瞬間>に密着。努力と挑戦を続けたJUNG KOOKがいかにして“世界的ポップスター”となったのか、表舞台での輝きや隠された苦悩など、その知られざる舞台裏に迫った。ディズニープラスで独占配信される完全オリジナル版には、本人のインタビューやニューヨークのタイムズスクエア前のTSXサプライズ公演の練習風景、Usherとのミュージックビデオ撮影など、約55分の貴重な未公開映像も初収録。パフォーマンスや楽曲はもちろん、普段は見られない貴重なJUNG KOOKの姿を知ることができる。解禁となった本予告は、多くの人が集まる会場を上から眺め、「急に緊張してきた。今日は頑張ろう」と自分自身を鼓舞する姿から始まり、華やかなステージからリハーサル風景、オフステージでの素の表情などが収められている。「Seven」、「3D」、「Standing Next to You」を相次いでヒットさせ、ソロでの活動も順風満帆なJUNG KOOKだが、「BTSではなく、僕一人の力で人々に認めてもらえるのか」と不安を吐露。華やかなステージの裏側では計り知れないほどのプレッシャーと闘っていた。インタビューでは、「僕は天才ではないです。絶対。自分の足りない部分を見て、さらに努力する」と話し、“世界的ポップスター”となった今でも常に努力と挑戦する姿勢を忘れず、「ARMYのおかげで自信が持てる」と、いつも支えてくれるファンに向けて感謝の言葉を述べている。ソファー座り壁に倒れこんでいる姿や椅子に座ってうなだれている姿を見せつつも、いざステージに立つと、たくさんのARMYの声援のど真ん中で圧倒的なパフォーマンスを披露するJUNG KOOK。最後には、ステージを終え、スキップしながら上機嫌で「やっぱりファンがいるから楽しい」と、彼にとってARMYの存在がどれだけ大きいかがよくわかる映像となっている。