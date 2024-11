【ユニバーサル・エクスプレス・パス ~ドンキーコングスペシャル~】11月13日12時~ 販売開始価格:4,200円~8,400円対象利用日:12月11日~12月31日※「NO LIMIT! カウントダウン 2025」開催中を除く

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式WEBサイトにて、チケット「ユニバーサル・エクスプレス・パス ~ドンキーコングスペシャル~」を11月13日12時より発売する。価格は4,200円より8,400円。対象利用日は12月11日より12月31日まで。

「ユニバーサル・エクスプレス・パス ~ドンキーコングスペシャル~」は、「スーパー・ニンテンドー・ワールド」エリア入場確約券付きのスペシャルチケット。12月11日オープン予定の「ドンキーコング・カントリー」の新アトラクション「ドンキーコングのクレイジー・トロッコ」に加え、下記3種類の特典を1つ選択できる。

・「ドンキーコングのクレイジー・トロッコ」ライド・フォト

・「ヨッシー・アドベンチャー」ライド・フォト

・「スーパー・ニンテンドー・ワールド」グッズ購入にのみ使用できるショップクーポン2,200円分

また、「ユニバーサル・プライム年間パス・グランロイヤル」を持っている人は、「ドンキーコング・カントリー」のオープン前に先行体験できる機会が用意されるという。パーク入場には当日有効な年間パスやスタジオ・パスなどの入場券が必要なほか、応募者多数の場合は希望日によって抽選になることがある。詳細は後日発表予定とのこと。

【スーパー・ニンテンドー・ワールド Direct (ドンキーコング・カントリー)】

TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.

(C) Nintendo