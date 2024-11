【USJ:新エリア「ドンキーコング・カントリー」】12月11日 オープン予定

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、12月11日オープン予定の新エリア「ドンキーコング・カントリー」において、ライドアトラクション「ドンキーコングのクレイジー・トロッコ」の外観を公開した。

「ドンキーコングのクレイジー・トロッコ」は、「ドンキーコング」シリーズのトロッコをモチーフにしたライドアトラクション。エリア内の「黄金のしんでん」からタル大砲で飛び出し、広大なジャングルを駆け抜けて途切れたレールをジャンプするなど、予測不能な体験が連続するスリル満点なアトラクションとなっている。

本日11月12日に「黄金のしんでん」内部がメディア向けに公開され、「ドンキーコングのクレイジー・トロッコ」でゲストが乗るトロッコもお披露目となった。「ドンキーコング リターンズ」などに登場するトロッコがモチーフになっていて、目のようなヘッドライトやゴツゴツとしたデザインが再現されている。

「ドンキーコング リターンズ」でトロッコに乗るドンキーコング

