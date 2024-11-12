Ê¡»³µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¤ªÅ·µ¤¾ðÊó¡¡¥Ð¥ê¤Ï¤ä¥Ã!¡¡11·î12Æü
¤ªÅ·µ¤¥¯¥¤¥º¡Ö¤ï¤«¤ë¥«¥Ê¡©¡×¤Ç¤¹¡£²áµî¤ËÂæÉ÷¤¬Æ±»þ¤Ë´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¿ô¤ÏºÇÂç²¿¸Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Åú¤¨¤Ï²¼¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
Àµ²ò¤Ï5¸Ä¤Ç¤¹¡£
12Æü¤ÎÍ½ÁÛÅ·µ¤¿Þ¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤È¡¢Æî¤Î³¤¾å¤ËÂæÉ÷¤¬4¸Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï11·î¤È¤·¤Æ¤ÏÅý·×»Ë¾å½é¤á¤Æ¤Ç¡¢°ÛÎã¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢º£¸åÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤¬ÂæÉ÷25¹æ¤Ç¤¹¡£¿ÊÏ©¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂæÉ÷25¹æ¤ÏÈ¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤é¼¡Âè¤ËËÌ¾å¤·¡¢º£½µËö¡¢²ÆìÃÏÊý¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂæÉ÷¤¬¶á¤Å¤¯¤È¡¢Èó¾ï¤ËÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç±«¤¬¶¯¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Î¹¹Ô¤Ê¤É¤ò·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ç¤¹¡£³ÆÃÏ¤Ç23¡îÁ°¸å¤Ç¡¢²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤ÍÛµ¤¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Æüº¹¤·¤Î²¼¤Ç¤Ï´À¤Ð¤à¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
PM2.5¤Ç¤¹¡£Ê¡²¬¤ÇÄ«¤ÈÌë¡¢º´²ì¤ÇÃë¤ÈÌë¤ä¤äÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½µ´ÖÍ½Êó¤Ç¤¹¡£ÌÚÍËÆü¤Ë¤«¤±¤Æ¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÌÚÍËÆü¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬25¡î¤È²ÆÆü¤Ë¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
ÆüÃæ¤Ï´À¤Ð¤à½ë¤µ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶âÍËÆü¤ÏÁ°Àþ¤¬ÄÌ²á¤·¡¢°ì»þÅª¤Ë±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅÚÍËÆü¤â¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤¶õÌÏÍÍ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£·îÍËÆü¤Ï°ì»þÅª¤ËÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢É÷¤¬Îä¤¿¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£