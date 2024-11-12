¡ÚUSJ¡Û¿·¥¨¥ê¥¢¡Ø¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥°¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡Ù¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Î°ìÉô¤ò½é¸ø³«¡¡12·î11Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Ø
¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¿·¥¨¥ê¥¢¡Ø¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥°¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡Ù¤Î³«¶ÈÆü¤¬¡¢12·î11Æü¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Î°ìÉô¤Ê¤É¤¬ÊóÆ»¿Ø¤Ë½é¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¥¨¥ê¥¢¡Ø¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥°¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡Ù¤Ï¡¢1981Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¿Íµ¤¥²¡¼¥à¡Ø¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥°¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºÆ¸½¤·¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢2021Ç¯3·î¤Ë¥Þ¥ê¥ª¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬ÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥¨¥ê¥¢¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£º£²ó¡¢¥¨¥ê¥¢¤ÎÉßÃÏÌÌÀÑ¤ò1.7ÇÜ¤Ë³ÈÄ¥¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¿·¥¨¥ê¥¢¡Ø¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥°¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡Ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Ë½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·¥¨¥ê¥¢¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¢¤ë¡Ø²«¶â¤Î¤·¤ó¤Ç¤ó¡Ù¤ÎÆâÉô¤È¡¢¿·¥é¥¤¥É¡¦¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ø¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥°¤Î¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¡¦¥È¥í¥Ã¥³¡Ù¤Î°ìÉô¡£
¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¡Ø¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¡¦¥È¥í¥Ã¥³¡Ù¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥ë¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤¿¤ê¡¢¥¬¥¿¥¬¥¿¤Î¥³¡¼¥¹¤ò¼ÀÁö¤·¤Ê¤¬¤é¾ã³²Êª¤ò¤«¤ï¤·¡¢Èô¤Ó±Û¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿ÈÄ¹107Ñ°Ê¾å¤«¤é¾è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ê¢¨122ÑÌ¤Ëþ¤ÎÊý¤Ë¤ÏÉÕ¤Åº¤¤¼Ô¤¬É¬Í×¡Ë