Á°ÅÄ²¢»ÖÏº¡¢½é¤Î¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤òÈ¯É½¡ª¥Õ¥¡¥ó¤«¤é½ËÊ¡¤ÎÀ¼Â³¡¹¡ÖÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿¼Ì¿¿½¸¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×
ÇÐÍ¥¤ÎÁ°ÅÄ²¢»ÖÏº¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢½é¤Î¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Á°ÅÄ¤Ï¡Ö2025Ç¯1·î¤Ë¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤·¤Þ¡¼¡¼¤¹¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯¹ðÃÎ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢1·î6Æü〜12Æü¤Þ¤Ç¼Ì¿¿Å¸¤ò¤ä¤ê¤Þ¤¹¤Ã¡ª¾ì½ê¤Ï¥®¥ã¥é¥ê¡¼¥ë¥Ç¥³6³¬¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¼Ì¿¿Å¸¤Î³«ºÅ¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
Á°ÅÄ¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸½é¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ç¤¹¡£JUMPEI TAINAKA¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤âÀ§Èó¸«¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¡¢»£±Æ¼Ô¤ÎºîÉÊ¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¾ÜºÙ¤Ï¤Þ¤¿ÄÉ¤Ã¤Æ¹ðÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ã¤Ã¡ª³§ÍÍ¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¡¼¡¼¤¹¡×¤È´üÂÔ´¶¤òÀú¤ëÈ¯¸À¤â¡£
¤½¤Î¸å¡¢Á°ÅÄ¤Ï¡Ö³§ÍÍ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡ª¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤â¤¢¤ëÄÌ¤ê¡¢1ËçÌÜ¤Î¹ðÃÎ²èÁü¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ëÈ¯ÇäÍ½·èÄê¤Ï¸í»ú¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Àµ¤·¤¯¤ÏÈ¯Çä·èÄê¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸í»ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¤·¡¢¡Ö¤´°¦ÕÈ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¾Ð¤¹¤ó¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿¼Ì¿¿½¸¡ª¡×¡Ö¼Ì¿¿½¸È¯Çä·èÄê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÀäÂÐÁÇÅ¨¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°ÅÄ¤Ï6ºÐ¤Î»þ¤Ë·»¤Î¹Ò´ð¤ÈÁÈ¤ó¤ÀÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡Ö¤Þ¤¨¤À¤Þ¤¨¤À¡×¤Ç³èÌö¡¢¶áÇ¯¤ÏÇÐÍ¥³èÆ°¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø¡Ö¥ª¥¯¥é¡ÁÌÂµÜÆþ¤ê»ö·ïÁÜºº¡Á¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¡£
¡ôÁ°ÅÄ²¢»ÖÏº¡ô¼Ì¿¿½¸
Á°ÅÄ¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸½é¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ç¤¹¡£JUMPEI TAINAKA¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤âÀ§Èó¸«¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¡¢»£±Æ¼Ô¤ÎºîÉÊ¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¾ÜºÙ¤Ï¤Þ¤¿ÄÉ¤Ã¤Æ¹ðÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ã¤Ã¡ª³§ÍÍ¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¡¼¡¼¤¹¡×¤È´üÂÔ´¶¤òÀú¤ëÈ¯¸À¤â¡£
¤½¤Î¸å¡¢Á°ÅÄ¤Ï¡Ö³§ÍÍ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡ª¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤â¤¢¤ëÄÌ¤ê¡¢1ËçÌÜ¤Î¹ðÃÎ²èÁü¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ëÈ¯ÇäÍ½·èÄê¤Ï¸í»ú¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Àµ¤·¤¯¤ÏÈ¯Çä·èÄê¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸í»ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¤·¡¢¡Ö¤´°¦ÕÈ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¾Ð¤¹¤ó¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿¼Ì¿¿½¸¡ª¡×¡Ö¼Ì¿¿½¸È¯Çä·èÄê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÀäÂÐÁÇÅ¨¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°ÅÄ¤Ï6ºÐ¤Î»þ¤Ë·»¤Î¹Ò´ð¤ÈÁÈ¤ó¤ÀÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡Ö¤Þ¤¨¤À¤Þ¤¨¤À¡×¤Ç³èÌö¡¢¶áÇ¯¤ÏÇÐÍ¥³èÆ°¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø¡Ö¥ª¥¯¥é¡ÁÌÂµÜÆþ¤ê»ö·ïÁÜºº¡Á¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¡£
¡ôÁ°ÅÄ²¢»ÖÏº¡ô¼Ì¿¿½¸