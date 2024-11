一輪の花を閉じ込めたフラワーリップを取り扱う中国(香港)コスメブランド『Kailijumei(カイリジュメイ)』から、ホリデーシーズンを華やかに彩る限定キット「Kailijumei My Wish Collection」が数量限定で発売!2024年11月12日(火)より、公式通販サイト「JFラボコスメ」、楽天市場(公式認定ショップ:シトラスマーケット)にて販売&予約受付開始。記念日や誕生日、クリスマスやバレンタインなどの贈り物にもおすすめのギフトセットです。また、昨年人気を博した「Kailijumei My Sweet Dear Collection」も再販されます。

限定キット【Kailijumei My Wish Collection】

カイリジュメイ限定キット「Kailijumei My Wish Collection」 カイリジュメイ限定キット「Kailijumei My Wish Collection」

本物のお花が入ったリップで人気の中国(香港)コスメブランド『Kailijumei(カイリジュメイ)』から、2024年ホリデーコレクションが登場。



新商品のリップアイテムを含む、乾燥の気になるこの季節にピッタリの特別なコフレが発売されます。



“花を贈る”という行為から着想を得た「フラワーブルームシリーズ」と、ロココ様式から着想を得た「フルールロココシリーズ」の2種のシリーズからオリジナルポーチ付きのコフレが数量限定で登場。



オリジナルのポーチは、バネ式で開閉しやすく、化粧品や小物を入れて持ち運ぶのにぴったり。家族や大切な人への贈り物やご自身へのご褒美に、幸せを集めたカイリジュメイのコフレで、喜びに満ちたホリデーが過ごせそう!

カイリジュメイ限定キット「Kailijumei My Wish Collection」 カイリジュメイ限定キット「Kailijumei My Wish Collection」

Kailijumei My Wish Collection「フラワーリップ クリアタイプ&ハンドクリーム キット」

価格:3,380円(税抜)/3,718円(税込)



セット内容

・Kailijumei フラワーリップ クリアタイプ<新商品>

・Kailijumei フラワーブルーム ハンドクリーム(フローラルブーケの香り)

・Kailijumei オリジナルポーチ(ピンク)

カイリジュメイ限定キット「Kailijumei My Wish Collection」 カイリジュメイ限定キット「Kailijumei My Wish Collection」

Kailijumei My Wish Collection「フルールロココシリーズ フラワーリップ& リップエッセンスキット」

価格:4,680円(税抜)/5,148円(税込)



セット内容

・Kailijumei フラワーリップエッセンス<新商品>

・Kailijumei フルールロココシリーズ フラワーリップ

・Kailijumei オリジナルポーチ(ホワイト)

大好評につき現在品切れの「フルールロココシリーズ フラワーリップ」がコフレとなって数量限定で登場。予約必至の人気アイテムセットです。

Kailijumei フラワーリップ クリアタイプ<新商品>

Kailijumei カイリジュメイ フラワーリップ クリアタイプ Kailijumei カイリジュメイ フラワーリップ クリアタイプ

ホログラム煌めくクリアタイプのフラワーリップ

Kailijumei フラワーリップ クリアタイプ/2,398円(税込)



「色が付かないフラワーリップが欲しい」という声から生まれた、フラワーリップのクリアタイプが登場。pHで色が変化するマジックカラーの既存品とは異なり、ケアに特化した色が付かないフラワーリップです。



本物の小さな花を手作業で閉じ込めたリップは、世界に同じものが一つとしてない、唯一無二の個性を秘めています。手作業であるがゆえに発生する細やかな気泡はリップがもつ個性を強め、神秘的な美しさを作り上げます。



花の周りを煌びやかに舞うのは、肌なじみの良いホログラム。キラキラとした繊細な煌めきで立体的なうるキラ唇に仕上がります。

美容液成分配合(保湿成分)

・レチノール

・グリチルリチン酸2K

・ヒアルロン酸Na

・ビタミンE(トコフェロール)

・ビタミンC誘導体(アスコルビン酸)

・スクワラン

・プセウドジマエピコラ/(ダイズ粉/オリーブ果実油)発酵液

・ホホバ種子油

・ヒマシ油

・アルガンオイル

・カメリア種子油

・ツバキ種子油

Kailijumei フラワーリップエッセンス<新商品>

フラワーリップ クリアタイプ フラワーリップエッセンス フラワーリップ クリアタイプ フラワーリップエッセンス

【レチノール配合* 】唇にも、美容液を

Kailijumei フラワーリップエッセンス/2,420円(税込)



唇の乾燥を防ぎ、うるおいとツヤを与えるリップ美容液。レチノールやグリチルリチン酸2Kをはじめとした美容保湿成分を贅沢に配合。なめらかなテクスチャーで唇にピタッと密着し、ハリとうるおいを持続します。ベタつき感のない軽やかな塗り心地で日中のケアはもちろん、ナイトケア、リップグロスとしても使用できます。



ロココ調の高級感のあるパッケージデザインでギフトにもおすすめです。



*保湿として

美容液成分配合(保湿成分)

・レチノール

・グリチルリチン酸2K

・ヒアルロン酸Na

・ビタミンE(トコフェロール)

・ビタミンC誘導体(アスコルビン酸)

・スクワラン

・プセウドジマエピコラ/(ダイズ粉/オリーブ果実油)発酵液

・ヒマワリ種子油

・ローズヒップ油

・ブドウ種子油

・ホホバ種子油

・アルガンオイル

・カメリア種子油

・ヒマシ油

Kailijumei フラワーブルーム ハンドクリーム(フローラルブーケの香り)

Kailijumei フラワーブルーム ハンドクリーム Kailijumei フラワーブルーム ハンドクリーム

ふわりと花香る美容液ハンドクリーム

Kailijumei フラワーブルーム ハンドクリーム(フローラルブーケの香り)/1,320円(税込)



うるおいベールで乾燥から手肌を守る、軽やかな感触のハンドクリーム。ベタつきを感じさせない、みずみずしいつけ心地で、フレッシュな「フローラルブーケの香り」がやさしく手肌を包み込みます。



まるで美容液のような、うるおいに満ちた手肌へ導く保湿成分*を贅沢に配合。スキンケアクオリティのハンドケアを日常に取り入れられます。



パッケージは、フラワーブルームシリーズのロマンティックな世界観を踏襲。キャップにはクリスタルのようなカッティングデザインが施され、気分が華やぐハンドケアタイムを演出してくれます。ギフトとしてはもちろん、自身へのご褒美にもおすすめです。

美容液成分配合*(全て整肌・保湿成分)

・ヒアルロン酸Na

・グリチルリチン酸2K

・セラミドNP

・ナイアシンアミド(ビタミンB3)

・パンテノール(ビタミンB5)

Kailijumei フルールロココシリーズ フラワーリップ

Kailijumei フルールロココシリーズ フラワーリップ Kailijumei フルールロココシリーズ フラワーリップ

まるで美術品のようなマジックカラーティント

Kailijumei フルールロココシリーズ フラワーリップ/2,728円(税込)



氷の中で儚げに咲く一輪の花からインスパイアされた「カイリジュメイ フラワーリップ」。唇の水分・体温・pHに反応して、あなただけの色に染まるマジックカラーティントです。



本物の小さな花が手作業で閉じ込められたリップは、世界に同じものが一つとしてない、唯一無二の個性を秘めています。花の周りを煌びやかに舞うのは、純度99%の金箔。手作業であるがゆえに発生する細やかな気泡はリップがもつ個性を強め、神秘的な美しさを作り上げます。



「フルールロココ フラワーリップ」は、こだわりの植物由来の天然保湿成分を配合した、高品質な日本限定のハイエンドモデル。



繊細な花やパールのビーズが揺れるチャームが付属した、まるで美術品のような優美なデザインが特徴。キャップ天面のくびれ部分に取り付ければ、アクセサリー感覚でリップを装飾することができます。そのほか、バッグやポーチのチャームとして使用することも可能です。

美容液成分配合(全て整肌・保湿成分)

・トコフェロール(ビタミンE)

・オリーブ果実油

・ブドウ種子油

・ホホバ種子油

・ラベンダー油

【Kailijumei My Sweet Dear Collection】再販決定

カイリジュメイ コフレ Kailijumei My Sweet Dear Collection カイリジュメイ コフレ Kailijumei My Sweet Dear Collection

Kailijumei(カイリジュメイ)のギフトコレクション【Kailijumei My Sweet Dear Collection】が、新規セットを加えて再販決定。ハリと光沢のある生地にハート柄をあしらった、耳と尻尾が可愛いバニーポーチにベストセラーリップと新商品を詰め込んだ限定セットが登場します。



選べる3種

A)フレグランスマルチオイル ミニ(ピンク)

B)フラワーブルーム ハンドクリーム

C)フレグランスモイストハンドジェル

カイリジュメイ コフレ Kailijumei My Sweet Dear Collection カイリジュメイ コフレ Kailijumei My Sweet Dear Collection

Kailijumei My Sweet Dear Collection A

価格:3,380円(税抜)/3,718円(税込)



セット内容

・Kailijumei フラワーリップ 日本限定ピンクゴールドモデル(ピンク)

・Kailijumei フレグランスマルチオイル ミニ(ピンク)

・バニーポーチ

カイリジュメイ コフレ Kailijumei My Sweet Dear Collection カイリジュメイ コフレ Kailijumei My Sweet Dear Collection

Kailijumei My Sweet Dear Collection B

価格:3,380円(税抜)/3,718円(税込)



セット内容

・Kailijumei フラワーリップ 日本限定ピンクゴールドモデル(ピンク)

・Kailijumei フラワーブルーム ハンドクリーム(フローラルブーケの香り)

・バニーポーチ

カイリジュメイ コフレ Kailijumei My Sweet Dear Collection カイリジュメイ コフレ Kailijumei My Sweet Dear Collection

Kailijumei My Sweet Dear Collection C

価格:3,980円(税抜)/4,378円(税込)



セット内容

・Kailijumei フラワーリップ 日本限定ピンクゴールドモデル(ピンク)

・Kailijumei フレグランスモイストハンドジェル

・バニーポーチ

商品情報

Kailijumei My Wish Collection「フラワーリップ クリアタイプ&ハンドクリーム キット」

価格:3,380円(税抜)/3,718円(税込)



セット内容

・Kailijumei フラワーリップ クリアタイプ

・Kailijumei フラワーブルーム ハンドクリーム(フローラルブーケの香り)

・Kailijumei オリジナルポーチ(ピンク)



発売日:2024年11月12日(火)

販売:公式通販サイトJF LABO COSME(JFラボコスメ)、楽天市場(公式認定ショップ:シトラスマーケット)



Kailijumei My Wish Collection「フルールロココシリーズ フラワーリップ& リップエッセンスキット」

価格:4,680円(税抜)/5,148円(税込)



セット内容

・Kailijumei フルールロココシリーズ フラワーリップ

・Kailijumei フラワーリップエッセンス

・Kailijumei オリジナルポーチ(ホワイト)



楽天先行予約開始:2024年11月12日(火)

販売:楽天市場(公式認定ショップ:シトラスマーケット)



※オンラインは10時より発売予定。システム上多少の前後がございますのでご了承くださいませ。

※予約品のお届けは11月末頃の予定となります。入荷状況により多少前後することがございますのでご了承ください。



【発売中】

Kailijumei フラワーリップ クリアタイプ(単品)

価格:2,180円(税抜)/2,398円(税込)

内容量:3.8g



Kailijumei フラワーリップエッセンス(単品)

価格:2,200円(税抜)/2,420円(税込)

内容量:6ml



【再販開始】

Kailijumei My Sweet Dear Collection A

価格:3,380円(税抜)/3,718円(税込)



セット内容

・Kailijumei フラワーリップ 日本限定ピンクゴールドモデル(ピンク)

・Kailijumei フレグランスマルチオイル ミニ(ピンク)

・バニーポーチ



Kailijumei My Sweet Dear Collection B

価格:3,380円(税抜)/3,718円(税込)



セット内容

・Kailijumei フラワーリップ 日本限定ピンクゴールドモデル(ピンク)

・Kailijumei フラワーブルーム ハンドクリーム(フローラルブーケの香り)

・バニーポーチ



Kailijumei My Sweet Dear Collection C

価格:3,980円(税抜)/4,378円(税込)



セット内容

・Kailijumei フラワーリップ 日本限定ピンクゴールドモデル(ピンク)

・Kailijumei フレグランスモイストハンドジェル

・バニーポーチ



販売:公式通販サイトJF LABO COSME(JFラボコスメ)、楽天市場(公式認定ショップ:シトラスマーケット)



※ 商品写真はできる限り実物の色に近づけるようしておりますが、 お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。



※リップの中のお花とマルチオイルのお花は本物のドライフラワーのため、個体差がございます。写真と全く同じではないことをご了承ください。

特別な贈り物を演出する刻印サービス(名入れ/別途オプション)

追加費用968円(税込)で、容器(キャップ・蓋部分)への名入れ(刻印)オプションも。



クリスマス、ホワイトデー、誕生日、母の日、記念日など、大切な方への贈り物に、より特別感のあるギフトを贈ってみてはいかがでしょうか。

Kailijumei(カイリジュメイ)とは

Kailijumei(カイリジュメイ) Kailijumei(カイリジュメイ)

世界にひとつ、あなただけの“Kailijumei”

世界にひとつ、あなただけの“Kailijumei”



香港生まれの中国コスメブランド、Kailijumei(カイリジュメイ)。一輪の小さな花と、純度の高い金箔をリップの中に閉じ込めた「カイリジュメイ フラワーリップ」は、その幻想的な美しさがSNS上で話題を呼び、瞬く間に世界中へ広がっていきました。



日本でも、自分や大切な人への贈り物として長く愛され続けている、ブランドを象徴するアイコンリップです。誰にも真似できない商品づくりで培われた、高い技術力によって作られたコスメを多数展開しています。



Kailijumei(カイリジュメイ)は、手に取った瞬間にときめきが溢れ出す、宝物になるようなコスメを届けてくれます。

フラワーブルームシリーズとは

Kailijumei (カイリジュメイ)フラワーブルームシリーズ Kailijumei (カイリジュメイ)フラワーブルームシリーズ

誕生日、記念日、母の日、プロポーズ。誰かが誰かを想う、そんな幸せの瞬間にそっと添えられる“花”。花を贈るという行為は、自分の気持ちを伝える手段として、世界中で古くから根づいている文化です。Kailijumei(カイリジュメイ)『フラワーブルームシリーズ』は、この“花を贈る”という行為にインスピレーションを受けて誕生しました。



本物の花を閉じ込めたリップや、マルチオイルなど、世界に同じものが一つとしてない、特別なギフトアイテムがラインナップ。



パッケージ一面に花がプリントされたボックスには、高級感のあるサテンのリボンが飾られています。まるで両手いっぱいの花束を渡すような感覚で、Kailijumei(カイリジュメイ)の製品を贈ることができる、ロマンティックなシリーズです。

フルールロココシリーズとは

Kailijumei カイリジュメイ フルールロココシリーズ Kailijumei カイリジュメイ フルールロココシリーズ

18世紀のフランスを中心に流行した、バロックに続く美術様式「ロココ」。エレガントな曲線を描く繊細な装飾が特徴で、その優美なデザインはインテリアから聖堂建築まで幅広く用いられ、ヨーロッパ全土に広がりました。そんなロココ様式からインスピレーションを得て誕生したのが『フルールロココシリーズ』です。

絶対に購入したいなら?

人気ブランドの商品は即完売してしまい、発売の時期を逃すと一生手に入らないため競争率の高いものになっています。いち早く購入方法の情報を入手して確実に手に入れられるように、事前に購入方法をチェックしておきましょう。

.優奪板免痢淵ンラインショップ)で購入する

海外コスメはネット先行で発売されることが多いです。ただ、ネット通販で購入を検討されてる方は年々増えているので、人気のブランドで人気アイテムの場合、WEBサイトすら開けずに数分で完売ということも。



通販サイトの会員登録を事前に登録を済ませておくのはもちろん、公式サイトやドラッグストアの通販サイトなど様々な通販サイトで発売されているケースがありますので、販売されるサイトを全て確認しておきましょう。



【Kailijumei(カイリジュメイ)】のコフレ2024は、2024年11月12日(火)より、公式通販サイト「JFラボコスメ」、楽天市場(公式認定ショップ:シトラスマーケット)にて販売&予約開始。Kailijumei My Wish Collection「フルールロココシリーズ フラワーリップ& リップエッセンスキット」は楽天先行で予約開始となっているので注意が必要です。



絶対に購入したいなら、お早めにサイトをチェックしておくのがおすすめです。

どの通販サイトで買うべきなの?

仝式通販・公式認定ショップ

ブランドのファンで、よくそのブランドでお買い物をするのであれば公式サイトで購入するのが一番です。公式サイト限定で先行発売や限定商品を販売していたり、公式サイト購入特典のおまけがついてくるブランドもあります。



日本に上陸しているブランドで、日本公式サイトの場合日本仕様の商品で日本発送のものが多いですが、上陸していないブランドに関しては公式サイトの場合でも海外配送の個人輸入となり関税などがかかる場合があるので注意しましょう。



また、その場合は日本の検査をしていないことがほとんどなので、実際に使用する前にパッチテストをしてみるなどする方が良いかもしれません。

【Kailijumei(カイリジュメイ)】の商品は日本に正式上陸しており、日本の公式代理店が販売をしているので、国内で品質検査も実施されているようです。



メルカリなどのフリマサイトで転売されている商品などの個人輸入した商品は、品質検査がされておらず、製品の使用期限も切れている可能性もあるので、そのようなサイトからの購入は控え、公式サイトでの購入をお勧めします。



【Kailijumei(カイリジュメイ)】のコフレ2024は、2024年11月12日(火)より、公式通販サイト「JFラボコスメ」、楽天市場(公式認定ショップ:シトラスマーケット)にて販売&予約開始。Kailijumei My Wish Collection「フルールロココシリーズ フラワーリップ& リップエッセンスキット」は楽天先行で予約開始となっているので注意が必要です。

Amazon・楽天・Yahoo!・ZOZOコスメなど

最近では、Amazon・楽天・Yahoo!・ZOZOコスメなどの通販サイトでも、ブランドの公式オンラインショップが出店されている場合があります。また、ロフトや東急ハンズ、各ドラックストア運営の通販サイトなどで販売されている場合もあるのでご自身にあった通販サイトを選んでください。



ただ、並行輸入で販売しているものも多く、その場合は注意が必要です。【Kailijumei(カイリジュメイ)】の商品は、楽天の公式認定ショップ「シトラスマーケット」で発売されています。

Qoo10

韓国コスメなどアジアコスメは特にQoo10で発売されていることが多くあります。メガ割などのクーポンを利用して安く購入できるなどのメリットもあり利用している方も多いのではないでしょうか。



Qoo10は基本的に個人輸入で海外直送となっています。偽物も多くあるので、公式から購入するのをおすすめします。その場合でも日本の検査などはしていないことの方が多いので、個人の判断で購入しましょう。ショップによっては日本で検査を行い日本から直送しているところもあるようなので、しっかりとその辺りの精査をする必要がありそうです。

ギフトにぴったりの『Kailijumei(カイリジュメイ)』

クリスマスはもちろん、バレンタインやホワイトデー、記念日や誕生日の贈り物にもぴったりの『Kailijumei(カイリジュメイ)』。

自分へのご褒美にもおすすめです。可愛いアイテムが詰まったコフレは数量限定なのでお早めに!



ふぉーちゅんでは人気のプチプラコスメやドラコス、デパコスなど、未発売の新作コスメや限定アイテムをいち早くレビューしています。



今回ご紹介した商品の他にも、2024年秋・冬新作コスメの最新情報を更新しているので、ぜひあわせてチェックしてみてください♡

ふぉーちゅんとは?

過去5万個以上のコスメをレビューしている、美容メディアFORTUNE(ふぉーちゅん)。



現在でも毎月150個以上のコスメを、美容資格を多数取得している美容ライター歴5年以上の編集部員が、ユーザー目線でレビューしています。



<ふぉーちゅん編集部員取得資格一覧>

●日本化粧品検定(コスメ検定)1級

●コスメコンシェルジュ

●顔タイプアドバイザー1級

●化粧品成分検定1級(化粧品成分上級スペシャリスト)

●日本メイクアップ知識検定試験(ベーシック)

●パーソナルカラーアナリスト(12タイプ診断)



そんな美容やコスメが大好きな編集部員が、デパコス・プチプラコスメ・海外コスメ(中国 / 韓国 / タイetc.) などの最新コスメ情報を、どこよりも速くお届け!



新作コスメ情報だけでなく、スキンケア検証やメイク動画など、様々な美容コンテンツを毎日配信しています。

あなたの「欲しい」がきっとみつかる美容メディアです♡



▶︎FORTUNE(ふぉーちゅん)編集部の編集ポリシーについては下記をご覧ください。

https://fortune-girl.com/guideline