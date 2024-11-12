¡Ú¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡ÛÅòÀõµª¹á¡¡¸½ºß¤Î¼ñÌ£¤Ï´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ö½É¼Ë¤Ç¤â¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤·¤¿¤êµã¤¤¤¿¤ê¡Ä¡×
¡Ú½÷»Ò¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡ÅòÀõµª¹á¡Ê£²£¶¡á·²ÇÏ¡Ë¸åÊÔ¡Û
¡¡¡½¡½ÃÏ¸µ¤Î¶ÍÀ¸¤Ç¤Ï£¹·î¤Ë£Ð£Ç£É¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¤¬³«ºÅ¡£Æ±À¤Âå¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿
¡¡ÅòÀõ¡¡Æ±´ü¡Ê£±£²£¹´ü¡Ë¤ÎÃÝ´ÖÎ´Úð¤È¤«¡¢Æ£¸¶ÊËÀ¸¤¬ÉáÄÌ¤Ë£±Ãå¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÀ¸¤Ç¸«¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¦¤Þ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÊËÀ¸¤Ïº£Ç¯¤â¤¦£´²ó¤âÍ¥¾¡¤·¤Æ¤ë¤·¡Ø²¿²óÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Î¡ª¡©¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÊËÀ¸¤ÏËÜÅö¤ËÍÜÀ®½ê¤«¤é¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡££±£²£¹´ü¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤Þ¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤À»ä¤ÏÁ´Á³µÚ¤Ð¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤«¤¢¤ó¤ÊÂç¤¤¤ÉñÂæ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½¤½¤Î¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼³«ºÅÃæ¤Ë¤Ï¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð±é
¡¡ÅòÀõ¡¡¤Ï¤¤¡£ÀèÇÚ¤ÎÄÇÌ¾Ë¤µ¤ó¡¢ÅçÁÒÅÔ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄÇÌ¾¤µ¤ó¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤«¤éÊ¹¤¤Ë¹Ô¤±¤Ð¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¾è¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤ÎÎý½¬¤À¤è¡×¤È»ä¤Ë¤â¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢»î±¿Å¾¤äÎý½¬¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¾è¤ë¤³¤È¤òº£¤â¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½»Õ¾¢¤Ï·²ÇÏ»ÙÉô¤ÎÀÐ²¬¾ÂÀÁª¼ê
¡¡ÅòÀõ¡¡ÀÐ²¬¤µ¤ó¤È¤Ï·²ÇÏ¤ÎÃæ¤Ç¤âÃÏ¶è¤¬°ì½ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Ä¾¸å¤â»ØÆ³°÷¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤º¤Ã¤ÈÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»Õ¾¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½»Õ¾¢¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï
¡¡ÅòÀõ¡¡¥Ú¥é¤È¤«¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÃË½÷¤ÇÂÎ³Ê¤â°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Ï»Õ¾¢¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ½÷À¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤¯Ê¹¤¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¡¢¾¾ËÜ¾½·Ã¤µ¤ó¤È¤«¡¢º£°æÍµÍü¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Ê¹¤¤¤¿¤éÃúÇ«¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÀèÇÚ¤¬Â¿¤¯¤ÆËÜÅö¤Ë·²ÇÏ¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ëº£Ç¯¤Ï·²ÇÏ¤¬Àä¹¥Ä´¤ÇÅÚ²°ÃÒÂ§¤µ¤ó¤âÆÇÅçÀ¿¤µ¤ó¤â£Ó£Ç¤ò¾¡¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½¼è¤ê¤¿¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï
¡¡ÅòÀõ¡¡¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Æ¥£¥¢¥é¤ÏÆ´¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£¾¾ËÜ¾½·Ã¤µ¤ó¤â¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤ì°Ê³°¤À¤È¡¢¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤È¤«¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Ã¤È¾¡¤Ã¤ÆÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÉ¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Î¼ñÌ£
¡¡¼ñÌ£¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ï¤¿¤Þ¤Ë¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð³Ý¤±¤Þ¤¹¡£¤¢¤ÈºÇ¶á¤Ï´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¤Í¡£½É¼Ë¤Ç¤â´Ú¥É¥é¤Ð¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤¤¤Æ¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤·¤¿¤êµã¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡¡½¡½Ãç¤¬¤¤¤¤Æ±´ü¤Ï
¡¡ÅòÀõ¡¡Àî¸¶°¦Ì¤¤È¤«¡¢»³ÅÄÍý±û¤Ç¤¹¤Í¡£°¦Ì¤¤ÏÊ¡²¬¤ÇÍý±û¤¬¹áÀî¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ÙÉô¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤éºÇ¶á¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Í·¤Ó¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ì½ï¤ÎÀá¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½Éé¤±¤º·ù¤¤¤ÊÀ³Ê¤È¤¤¤¦±½¤â
¡¡ÅòÀõ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Ï¤ª¤È¤Ê¤·¤½¤¦¤È¤«¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤±¤É¡¢¿åÌÌ¤Ë½Ð¤¿¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¹¶¤á¤Æ¾¡¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¤Ï
¡¡ÅòÀõ¡¡¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤¬Ê¬¤«¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£ÀÎ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¿¡¼¥ó¤¬ËÜÈÖ¤Ç¤Ç¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤ÈËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤½¤ì¤ËÃË½÷Ê¿Åù¤À¤·¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä·Ð¸³¤¬Â¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â¥×¥í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤·¡¢¤¹¤´¤¯¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë»Å»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡¡ÅòÀõ¡¡·²ÇÏ¤Ï¶õµ¤¤¬¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¼«Á³¤âË¤«¤ÊËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¶ÍÀ¸¤ÎËÜ¾ì¤Ë¤âÍ·¤Ó¤Ë¤¤Æ»ä¤Î±þ±ç¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â²¹¤«¤¤±þ±ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª