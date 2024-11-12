¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·8¡×¼Õºá¡¡¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¹©»ö¤Î¹©Ë¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸í²ò¤ò¾·¤¯ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤ò¤ªÏÍ¤Ó¡×
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·8¡Ê¥¨¥¤¥È¡Ë¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦00¡Ë¤Ï12Æü¡¢Á°Æü11Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¸í²ò¤ò¾·¤¯ÆâÍÆ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Î½ªÈ×¤Ç¡¢ËÙÃÓÎ¼²ð¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¤³¤³¤ÇºòÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤Î¹©»ö¶è°è¼þÊÕ¤ÎÃÏÌÌ¤«¤é¿å¤äµ¤Ë¢¤¬Í¯¤½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºòÆü¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÍ¸ú¤Ê¹©Ë¡¤È¤·¤Æ¡¢Å¥ÅÚ°µ¥·¡¼¥ë¥É¤È¤¤¤¦¹©Ë¡¤¬¤¢¤ë¤È¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÆ±¤¸¹©¶è¤Ç¤â´û¤Ë¤³¤ÎÅ¥ÅÚ°µ¥·¡¼¥ë¥É¤Î¹©Ë¡¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¡Ö¸í²ò¤ò¾·¤¯ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤ò¤ªÏÍ¤Ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¡¢Æ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£