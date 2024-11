BTS JIN、1stソロアルバム『Happy』より「Running Wild」のMVティーザーを公開

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■JINと子犬の後ろ姿から始まる、穏やかさと胸がいっぱいになる感性が一緒に盛り込まれたティーザー

BTSのJINが12日0時、HYBE LABELSのYouTubeチャンネルを通じて1st Solo Album『Happy』のタイトル曲「Running Wild」のMVティーザー映像を公開した。

映像は広々とした道路の上に止まった車から降りるJINと子犬の後ろ姿から始まる。夕焼けが広がる空と黄色いライトがついた街灯が情緒ある雰囲気を作り、耳を虜にするギター演奏で没入感を高める。車から降りたJINは、すぐに果てしなく広がる道路を元気に走っていく。ここに高まるバンド演奏とともに鳴り響く歌詞が胸を打つ。

また、別のシーンでJINは光が反射する湖を静かに凝視し、手で水遊びをしながらゆったりしたひと時を過ごす。クローズアップのカットでは、JINの完璧なビジュアルが際立ち、目を引く。穏やかさと胸がいっぱいになる感性が一緒に盛り込まれたティーザーは、本編MVに対する期待感を引き上げる。

「Running Wild」はニューウェーブサウンドが印象的なブリティッシュロック基盤のポップロックジャンル曲だ。JINはこの曲を通じて希望に向かって息が切れるように走っていこうという明るくて暖かいメッセージを伝える。愛がもたらす温もりと明るさ、情熱を希望に満ちたメロディーに込めて幸せを届ける。

15日14時に全世界同時発売されるJINの1st Solo Album『Happy』には幸せを探す旅程をともにしようというメッセージが込められている。新譜にはタイトル曲「Running Wild」を含め「I’ll Be There」「Another Level」「Falling」「Heart on the Window (with WENDY)」「I will come to you」などバンドサウンドを基盤にした計6つの曲が収録される。

