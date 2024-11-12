ÆüËÜ¤Î°ìÄ¥Íå¤òÃå¤¿MLBÂçÊª¤ËÊÆ¶Ã¤¡Ö¤³¤ì¤Ï±Ç²è¤Ë¤¹¤Ù¤¡×¡¡ÏÂ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡ª¡×
¥á¥Ã¥ÄÁª¼ê¤¬ÆüËÜ´Ñ¸÷
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤ÎÂçÊªÁª¼ê¤¬ÆüËÜÊ¸²½¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£¥á¥Ã¥Ä¤Î¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Þ¥ë¥Æ³°Ìî¼ê¤È¥ë¥¤¥¹¡¦¥»¥Ù¥ê¡¼¥ÎÅê¼ê¤ÎÆüËÜÎ¹¹Ô¤ËÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÃíÌÜ¡£ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤Ï±Ç²è¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡ª¡×¤ÈÁ¢Ë¾¤ÎÀ¼¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÂÉþ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¡£¥Þ¥ë¥Æ¤È¥»¥Ù¥ê¡¼¥Î¤¬Ãå¤¿¤Î¤ÏÃËÊª¸Ó¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÀÎ¤«¤é°ìÄ¥Íå¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë°ìÃå¡£¸å¤í¤Ë¤Ï¶âÖ¢É÷¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤ª¤êÏÂ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥ë¥Æ¤Ïº¸·ý¤òÆÍ¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¡£°ìÊý¤Î¥»¥Ù¥ê¡¼¥Î¤ÏÌÜ¤ò¸«³«¤³Ú¤·¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£ÃÏ¸µ¶É¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥È¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡×¤Î¥á¥Ã¥ÄÀìÌçX¤Ï¥»¥Ù¥ê¡¼¥Î¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤¹¤ë·Á¤Ç¡Ö¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Þ¥ë¥Æ¤È¥ë¥¤¥¹¡¦¥»¥Ù¥ê¡¼¥Î¤ÎÆüËÜÎ¹¹Ô¤è¤ê¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²èÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ´Ñ¸÷¤ò³Ú¤·¤àÂçÊª¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤ËÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤âÁ¢Ë¾¡£ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡ª¡×
¡Ö¥»¥ô¥£¤ÎÌÜ¡ª¡×
¡Ö¥Þ¥ë¥Æ¤Ï¼«Á³¤À¤Ê¡×
¡Ö¥»¥ô¥£¤Ïµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¡¢Â¿Ê¬¤Í¡×
¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡×
¡Ö¤µ¤¢¡¢¤³¤ì¤Ï±Ç²è¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¡£¥á¥Ã¥Ä¤¬ÆüËÜ¤Ë¡ª¡¡²¶¤Ï¸«¤ë¤è¡×
¡ÖÈà¤é¤Ï¥»¥ó¥¬¤Î²È¤ËÇñ¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×
¡Ö¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶è¤Î¾·³¤¿¤Á¤À¡ª¡×
¡¡¥Þ¥ë¥Æ¤Ï¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò2²ó³ÍÆÀ¤·¤¿36ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡£¥»¥Ù¥ê¡¼¥Î¤Ï2017¡¢18Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÄÌ»»65¾¡¤ò¤¢¤²¤ë¹¥Åê¼ê¡£¥ª¥Õ¤ÎµÙ²Ë¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤è¤¦¤À¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë