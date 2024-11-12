²ÈÂ²4¿Í¤Ç³¤³°°Ü½»¤·¤Æ¤«¤é10¤«·î¡£ÏÃÂê¤Î¡Ö¶µ°é°Ü½»¡×¤ÇÂ©»Ò2¿Í¤Î±Ñ¸ìÎÏ¤Ï¡Ä¡ã¥Þ¥ó¥¬¡ä
¡¡¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Î¤ª¤ª¤·¤Þ¤ê¤¨¤Ç¤¹¡£
¡¡²æ¤¬»Ò¤Î¤¿¤á¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¶µ°é´Ä¶¤òµá¤á²ÈÂ²¤Ç³¤³°¤Ë°Ü¤ê½»¤à¡Ö¶µ°é°Ü½»¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤¬¶áÇ¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î¥Ú¥Ê¥óÅç¤Ë2023Ç¯12·î¤«¤éÅÏ¤ê¡¢¸½ºß9ºÐ¤È5ºÐ¤Î·»Äï¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¡Ê¡÷necolife_penang¡Ë¤Ç°Ü½»¤Î·Ð°Þ¤ä¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Î¤è¤¦¤¹¤òÌ¡²è¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ºÊ¤Î¤Í¤³ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡4²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢³¤³°À¸³è¤¬Í¿¤¨¤ë»Ò¤É¤â¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¡¢±Ñ¸ì¤Î½¬ÆÀ¤ä¸½ÃÏ¤Ç¤Î»Ò°é¤Æ¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¸½ºß¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡©
¡¡¸½ºßÅÏ¹Ò¤«¤éÌó10¤«·î¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¸À¸ì½¬ÆÀ¤ä²ÁÃÍ´Ñ·ÁÀ®¤¬¤³¤ì¤«¤é¤È¤¤¤¦ÃÊ³¬¤Ç¤ÎÅÏ¹Ò¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÂç¤¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤äÌäÂê¤Ïº£¤Î¤È¤³¤íµ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾å¤Î»Ò¤Ï¤ä¤äÆâ¸þÅª¤ÊÀ³Ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸¥¯¥é¥¹¤ËÆüËÜ¿Í¤¬¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤³¤«¤éÍ§Ã£¤ÎÎØ¤ò¹¤²³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£³Ø½¬ÌÌ¤ÎÃÙ¤ì¤Ï¤Ê¤¯¡¢±Ñ¸ì¤Ç¤Î¼ø¶È¤âÍý²ò¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
²¼¤Î»Ò¤Ï¤â¤È¤â¤È¥¬¥ó¥¬¥óÂ¾¼Ô¤ËÆÍ·â¤·¤Æ¤¤¤¯¼Ò¸òÅª¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤°¤ËÆëÀ÷¤ß¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤È¤â³Ú¤·¤½¤¦¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢³Ø¹»À¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡ØËÍ¤Î¥Ù¥¹¥È¥Õ¥ì¥ó¥É¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ù¤È¥Ý¥í¥Ã¤ÈÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢Èà¤Ê¤ê¤Ë»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¢¡±Ñ¸ì¤Î½¬ÆÀÅÙ¤Ï¡Ö¤ª¤ª¤à¤ÍÌäÂê¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡ÍÄ»ù´ü¤Ç¤ÎÎ±³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì½¬ÆÀ¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤³¤È¤ä¡¢µÕ¤Ë±Ñ¸ì¤ÎÈ¯²»¤ò¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥ì¥Ù¥ë¤Ç½¬ÆÀ¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢ÎÉ¤¤ÌÌ¤â°¤¤ÌÌ¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¢¹ñ»Ò½÷¤Ç¤¢¤ë¤Í¤³ÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¸«¤ÆÂ©»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ½¬ÆÀ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î½¬ÆÀ¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¤ª¤à¤ÍÌäÂê¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ë¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê»Ò¤¬ÄÌ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤â¤½¤â¡Ø±Ñ¸ì¤¬¤½¤³¤Þ¤ÇÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¶õµ¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë°ÕÌ£Ã£´Ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¼þ°Ï¤Ë¤â¤½¤ì¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢±Ñ¸ì¤¬¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤¤»Ò¤Ë¤Ï¡ØEAL¡Ù¤È¤¤¤Ã¤Æ±Ñ¸ìÎÏ¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤Î¼ø¶ÈÃæ¤Ë±Ñ¸ì¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥¯¥é¥¹¤Ë½ÐÀÊ¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢ÁªÂò»è¤âËÉÙ¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶¤Ê¤Î¤Ç¡¢±Ñ¸ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÍý²ò¤·¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤Í¡×
¢¡¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¾Ã¶ËÅª¤ÊÀ³Ê¤¬ÊÉ¤È¤Ê¤ë
¡¡¸ì³Ø¤ä³Ø½¬ÌÌ¤Î²ÝÂê¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¤Í¤³ÅÄ¤µ¤ó¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤Þ¤À5ºÐ¤È9ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é´Ø·¸¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÊÉ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¸ì³Ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡É¿Í´ÖÀ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡É¤À¤È¡¢²þ¤á¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾å¤Î»Ò¤Ï±Ñ¸ìÎÏ¤Ï½çÄ´¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢À³ÊÌÌ¤Ç³Ø¹»¤«¤é»ØÅ¦¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¡¢¤ä¤äÆâ¸þÅª¤Ç¾Ã¶ËÅª¤ÊÌÌ¤¬¤¢¤ë¾å¤Î»Ò¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎºÂ³Ø¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç¤Î¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤ë¼ø¶È¤Ï¶ì¼ê¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÀèÀ¸¤«¤é¤â¡Ø¤â¤¦¾¯¤·¼ø¶È¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Èº¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¡¼¥ë¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÏÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢²ÈÄí¡¢³Ø¹»¡¢½Î¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï·àÅª¤ËÀ³Ê¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢´·¤ì¤â¤¢¤ê¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾å¤Î»Ò¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ëµï¤¿¤È¤¤Ï¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤È°ã¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤Ï¥À¥á¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢µ¬Î§¤ò¤È¤Æ¤â½Å¤ó¤¸¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Á¤é¤ËÍè¤Æ¤«¤é¤Ï¡É¿Í¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡É¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤Í¡ªÌÌÇò¤¤¤Í¡ª¡Ù¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò½ÀÆð¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²æ¤¬»Ò¤Î¤¿¤á¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¶µ°é´Ä¶¤òµá¤á²ÈÂ²¤Ç³¤³°¤Ë°Ü¤ê½»¤à¡Ö¶µ°é°Ü½»¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤¬¶áÇ¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î¥Ú¥Ê¥óÅç¤Ë2023Ç¯12·î¤«¤éÅÏ¤ê¡¢¸½ºß9ºÐ¤È5ºÐ¤Î·»Äï¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¡Ê¡÷necolife_penang¡Ë¤Ç°Ü½»¤Î·Ð°Þ¤ä¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Î¤è¤¦¤¹¤òÌ¡²è¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ºÊ¤Î¤Í¤³ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¸½ºß¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡©
¡¡¸½ºßÅÏ¹Ò¤«¤éÌó10¤«·î¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¸À¸ì½¬ÆÀ¤ä²ÁÃÍ´Ñ·ÁÀ®¤¬¤³¤ì¤«¤é¤È¤¤¤¦ÃÊ³¬¤Ç¤ÎÅÏ¹Ò¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÂç¤¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤äÌäÂê¤Ïº£¤Î¤È¤³¤íµ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾å¤Î»Ò¤Ï¤ä¤äÆâ¸þÅª¤ÊÀ³Ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸¥¯¥é¥¹¤ËÆüËÜ¿Í¤¬¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤³¤«¤éÍ§Ã£¤ÎÎØ¤ò¹¤²³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£³Ø½¬ÌÌ¤ÎÃÙ¤ì¤Ï¤Ê¤¯¡¢±Ñ¸ì¤Ç¤Î¼ø¶È¤âÍý²ò¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
²¼¤Î»Ò¤Ï¤â¤È¤â¤È¥¬¥ó¥¬¥óÂ¾¼Ô¤ËÆÍ·â¤·¤Æ¤¤¤¯¼Ò¸òÅª¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤°¤ËÆëÀ÷¤ß¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤È¤â³Ú¤·¤½¤¦¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢³Ø¹»À¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡ØËÍ¤Î¥Ù¥¹¥È¥Õ¥ì¥ó¥É¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ù¤È¥Ý¥í¥Ã¤ÈÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢Èà¤Ê¤ê¤Ë»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¢¡±Ñ¸ì¤Î½¬ÆÀÅÙ¤Ï¡Ö¤ª¤ª¤à¤ÍÌäÂê¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡ÍÄ»ù´ü¤Ç¤ÎÎ±³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì½¬ÆÀ¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤³¤È¤ä¡¢µÕ¤Ë±Ñ¸ì¤ÎÈ¯²»¤ò¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥ì¥Ù¥ë¤Ç½¬ÆÀ¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢ÎÉ¤¤ÌÌ¤â°¤¤ÌÌ¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¢¹ñ»Ò½÷¤Ç¤¢¤ë¤Í¤³ÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¸«¤ÆÂ©»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ½¬ÆÀ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î½¬ÆÀ¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¤ª¤à¤ÍÌäÂê¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ë¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê»Ò¤¬ÄÌ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤â¤½¤â¡Ø±Ñ¸ì¤¬¤½¤³¤Þ¤ÇÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¶õµ¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë°ÕÌ£Ã£´Ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¼þ°Ï¤Ë¤â¤½¤ì¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢±Ñ¸ì¤¬¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤¤»Ò¤Ë¤Ï¡ØEAL¡Ù¤È¤¤¤Ã¤Æ±Ñ¸ìÎÏ¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤Î¼ø¶ÈÃæ¤Ë±Ñ¸ì¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥¯¥é¥¹¤Ë½ÐÀÊ¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢ÁªÂò»è¤âËÉÙ¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶¤Ê¤Î¤Ç¡¢±Ñ¸ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÍý²ò¤·¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤Í¡×
¢¡¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¾Ã¶ËÅª¤ÊÀ³Ê¤¬ÊÉ¤È¤Ê¤ë
¡¡¸ì³Ø¤ä³Ø½¬ÌÌ¤Î²ÝÂê¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¤Í¤³ÅÄ¤µ¤ó¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤Þ¤À5ºÐ¤È9ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é´Ø·¸¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÊÉ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¸ì³Ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡É¿Í´ÖÀ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡É¤À¤È¡¢²þ¤á¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾å¤Î»Ò¤Ï±Ñ¸ìÎÏ¤Ï½çÄ´¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢À³ÊÌÌ¤Ç³Ø¹»¤«¤é»ØÅ¦¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¡¢¤ä¤äÆâ¸þÅª¤Ç¾Ã¶ËÅª¤ÊÌÌ¤¬¤¢¤ë¾å¤Î»Ò¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎºÂ³Ø¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç¤Î¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤ë¼ø¶È¤Ï¶ì¼ê¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÀèÀ¸¤«¤é¤â¡Ø¤â¤¦¾¯¤·¼ø¶È¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Èº¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¡¼¥ë¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÏÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢²ÈÄí¡¢³Ø¹»¡¢½Î¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï·àÅª¤ËÀ³Ê¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢´·¤ì¤â¤¢¤ê¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾å¤Î»Ò¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ëµï¤¿¤È¤¤Ï¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤È°ã¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤Ï¥À¥á¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢µ¬Î§¤ò¤È¤Æ¤â½Å¤ó¤¸¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Á¤é¤ËÍè¤Æ¤«¤é¤Ï¡É¿Í¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡É¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤Í¡ªÌÌÇò¤¤¤Í¡ª¡Ù¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò½ÀÆð¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£