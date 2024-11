¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¤Ê¶»¸µ¤¬¡ÄKISS OF LIFE¡¦¥¸¥å¥ê¡¼¡¢È©¸«¤»Â¿¤á¤Î¡È¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼É÷¡É°áÁõ¤ËÅ£ÉÕ¤±¡ª¡ÚPHOTO¡Û

KISS OF LIFEのジュリーがグラマラスボディを披露した。

【写真】ジュリーも…KISS OF LIFEの「超過激衣装」

KISS OF LIFEの公式インスタグラムには最近、「baby come and give it to me」のコメントと数枚の写真が投稿された。

公開された写真には、ランジェリーを連想させるトップスと迷彩柄のパンツを着用したジュリーが写っている。トップスからあらわとなったボリューミーな胸元と引き締まったウエストが、見る者の視線を奪う。

この投稿を見たファンからは「誰がその服着せたの?最高」「綺麗です」「これはやばい…」「スタイル半端ない」といったコメントが寄せられている。

(写真=KISS OF LIFE公式Instagram)

なお、ジュリーが所属するKISS OF LIFEは10月15日に3rdミニアルバム『Lose Yourself』をリリースした。