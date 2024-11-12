¡ÚCLIO¡Ê¥¯¥ê¥ª¡Ë¡ß¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¥Õ¥ì2024¡Û¿Íµ¤¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Î¸ÂÄê¿§¤ä¥Û¥ê¥Ç¡¼´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥ê¥Ã¥×¥×¥é¥ó¥Ñ¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡ª
[btk_sh_index_auto][/btk_sh_index_auto]
¡À¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òcheck¡¿
¤Þ¤º¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¡¢¡È¼Î¤Æ¿§¤Ê¤·¡É¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤È¤·¤Æ¤âÌ¾¹â¤¤¡Ö¥×¥í¥¢¥¤¥Ñ¥ì¥Ã¥È¥¨¥¢¡¼¡×¤Î¸ÂÄê¥«¥é¡¼¡£¡È¥Ô¥ó¥¯¤Ç°î¤ì¤ë¥í¡¼¥º¥Û¥ê¥Ç¡¼¡É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥í¡¼¥º¥Ô¥ó¥¯¥È¡¼¥ó¤Ë¾åÉÊ¤Ê¥Ñ¡¼¥ë´¶¤ò²Ã¤¨¡¢Ñ³¤²¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¤°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Á¥ã¡¼¥àÉÕ¤¤Î¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤âÁÇÅ¨¡ª
[btk_sh_bgc_text background="#fadee7"]¡ÁÁ´3¼ï¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡Á[/btk_sh_bgc_text]
¥·¡¼¥óÌä¤ï¤º»È¤¨¤ë¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥«¥é¡¼¤¬ÀªÂ·¤¤¡ª¥é¥á¤ä¥Þ¥Ã¥È¤Ê¤É¼Á´¶°ã¤¤¤ÇÍÍ¡¹¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡£¥¤¥¨¥Ù½©¤µ¤ó¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£
ÌÀ¤ë¤¯²º¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¥«¥é¡¼¤¬Â·¤Ã¤¿¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡£Äø¤è¤¯¤¯¤¹¤ß·Ï¥«¥é¡¼¤â¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¡¢¤È¤Ó¤¤ê²Ä°¦¤¯¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤â¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤âÂç³èÌö¡ª¥Ö¥ë¥Ù²Æ¤µ¤ó¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÃÈ¿§¥«¥é¡¼¤Î¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡£¥´¡¼¥ë¥É·Ï¤Î¥«¥é¡¼¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢È©¤Ê¤¸¤ß¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£¥¤¥¨¥Ù½©¤µ¤ó¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¤Ò¤ÈÅÉ¤ê¤Ç¤×¤Ã¤¯¤ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥°¥í¥¹¥×¥é¥ó¥Ñ¡¼¡£¥ª¡¼¥í¥é¤Î¤è¤¦¤Ë¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¯¥Ñ¡¼¥ë¤¬Î©ÂÎ´¶¤È¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ä¥ä¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£¥Ù¥¿¤Ä¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤º¡¢¿°¤Ë¥Ô¥¿¥Ã¤È¥Õ¥£¥Ã¥È¡£Ã±¿§¤Ç¤â¡¢¼ê»ý¤Á¤Î¥ê¥Ã¥×¤È½Å¤Í¤Æ»È¤Ã¤Æ¤âGOOD¤Ç¤¹¡£
²èÁüº¸¤«¤é¤µ¤ï¤ä¤«¤Ëßê¤á¤¯¥Ö¥ë¡¼¥Ñ¡¼¥ë¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥¯¥ê¥¢¥«¥é¡¼¡Ö01 SPICY ADE¡Ê¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¥¨¡¼¥É¡Ë¡×¡¢¿ÀÈëÅª¤Ê¥ª¡¼¥í¥é¥«¥é¡¼¡Ö02 SPICY BERRY TEA¡Ê¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¥Ù¥ê¡¼¥Æ¥£¡¼¡Ë¡×¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥Ñ¡¼¥ëÆþ¤ê¤Î¥Ô¥ó¥¯¥«¥é¡¼¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ë»Å¾å¤²¤ë¡Ö03 SPICY CHERRY COKE¡Ê¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¥Á¥§¥ê¡¼¥³¡¼¥¯¡Ë¡×¡£
»È¤¦¿Í¤ÎÈ©¤Î²¹ÅÙ¤äpHÇ»ÅÙ¤Ë±þ¤¸¤Æ¥«¥é¡¼¤ËÈ¯¿§¤¹¤ë¥Ð¡¼¥à¥×¥é¥ó¥Ñ¡¼¡£¤½¤Î¿Í¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿§¤Å¤¤È¼«Á³¤Ê¸÷Âô´¶¤Ç¿°¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£»É·ã¤òÍÞ¤¨¤¿¥½¥Õ¥È¤Ê¥×¥é¥ó¥Ñ¡¼¤Ç¡¢¥×¥é¥ó¥Ñ¡¼½é¿´¼Ô¤µ¤ó¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤ò¥ª¥ó¡£¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Çµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ê¤½¤¦¡ª
²èÁüº¸¤«¤é¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¥ì¥â¥ó¥³¡¼¥é¥ë¥«¥é¡¼¡Ö01 FRESH LEMON¡Ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¥â¥ó¡Ë¡×¡¢¥¤¥Á¥´¥ß¥ë¥¯¿§¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¥é¥¤¥È¥ß¥ó¥È¥«¥é¡¼¡Ö02 FRESH LIME¡Ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥é¥¤¥à¡Ë¡×¡¢ÀÄ¤ß¥Ô¥ó¥¯¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Ö¥ë¡¼¥«¥é¡¼¡Ö03 FRESH SODA¡Ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥½¡¼¥À¡Ë¡×¡£
¢¡¢¡¢¡
¥¯¥ê¥ª¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È¼«¿®¤¬¤â¤Æ¤ë¡É¥á¥¤¥¯¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â·¤¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¥Õ¥ì¡£¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
11·î14Æü(ÌÚ) ¤è¤êQoo10¤Ë¤Æ¡¢11·î21Æü(ÌÚ)¤è¤ê³ÚÅ·»Ô¾ì¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¡¢11·îÃæ½Ü¤è¤êÅ¹Æ¬¤Ë¤Æ¸ÂÄêÈ¯Çä
¡Ö¥¯¥ê¥ª ¥×¥í¥¢¥¤¥Ñ¥ì¥Ã¥È¥¨¥¢¡¼¡Ê¥í¡¼¥º¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ë¡×3¼ï ¡ï3,960
11·î14Æü(ÌÚ) ¤è¤êQoo10¤Ë¤Æ¡¢11·î21Æü(ÌÚ)¤è¤ê³ÚÅ·»Ô¾ì¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¸ÂÄêÈ¯Çä
¡Ö¥¯¥ê¥ª ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥°¥í¥¹¥×¥é¥ó¥Ñ¡¼¡×3¿§ ¡ï1,760 ¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¸ÂÄê
¡Ö¥¯¥ê¥ª ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ð¡¼¥à¥×¥é¥ó¥Ñ¡¼¡×3¿§ ¡ï1,980 ¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¸ÂÄê
¢¨¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ
CLIO¡Ê¥¯¥ê¥ª¡Ë¸ø¼°HP¡ä¡ä
[btk_sh_link_btn url="https://www.biteki.com/xmas-coffret" background="#ff6b9f" color="#ffffff"]ºÇÂ®¡ª 2024¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¥Õ¥ìTOP¥Ú¡¼¥¸¤ò¤ß¤ë[/btk_sh_link_btn]
¡À¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òcheck¡¿
¡Ö¥¯¥ê¥ª ¥×¥í¥¢¥¤¥Ñ¥ì¥Ã¥È¥¨¥¢¡¼¡Ê¥í¡¼¥º¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ë¡×3¼ï ¡ï3,960¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤Þ¤º¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¡¢¡È¼Î¤Æ¿§¤Ê¤·¡É¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤È¤·¤Æ¤âÌ¾¹â¤¤¡Ö¥×¥í¥¢¥¤¥Ñ¥ì¥Ã¥È¥¨¥¢¡¼¡×¤Î¸ÂÄê¥«¥é¡¼¡£¡È¥Ô¥ó¥¯¤Ç°î¤ì¤ë¥í¡¼¥º¥Û¥ê¥Ç¡¼¡É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥í¡¼¥º¥Ô¥ó¥¯¥È¡¼¥ó¤Ë¾åÉÊ¤Ê¥Ñ¡¼¥ë´¶¤ò²Ã¤¨¡¢Ñ³¤²¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¤°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Á¥ã¡¼¥àÉÕ¤¤Î¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤âÁÇÅ¨¡ª
[btk_sh_bgc_text background="#fadee7"]¡ÁÁ´3¼ï¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡Á[/btk_sh_bgc_text]
¡Ö101 ROSE DIARY¡Ê¥í¡¼¥º¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¡Ë¡×
¥·¡¼¥óÌä¤ï¤º»È¤¨¤ë¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥«¥é¡¼¤¬ÀªÂ·¤¤¡ª¥é¥á¤ä¥Þ¥Ã¥È¤Ê¤É¼Á´¶°ã¤¤¤ÇÍÍ¡¹¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡£¥¤¥¨¥Ù½©¤µ¤ó¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡Ö102 MUTE ARCHIVE¡Ê¥ß¥å¡¼¥È¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¡Ë¡×
ÌÀ¤ë¤¯²º¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¥«¥é¡¼¤¬Â·¤Ã¤¿¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡£Äø¤è¤¯¤¯¤¹¤ß·Ï¥«¥é¡¼¤â¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¡¢¤È¤Ó¤¤ê²Ä°¦¤¯¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤â¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤âÂç³èÌö¡ª¥Ö¥ë¥Ù²Æ¤µ¤ó¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡Ö103 VANILLA HAZE¡Ê¥Ð¥Ë¥é¥Ø¥¤¥º¡Ë¡×
¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÃÈ¿§¥«¥é¡¼¤Î¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡£¥´¡¼¥ë¥É·Ï¤Î¥«¥é¡¼¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢È©¤Ê¤¸¤ß¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£¥¤¥¨¥Ù½©¤µ¤ó¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡Ö¥¯¥ê¥ª ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥°¥í¥¹¥×¥é¥ó¥Ñ¡¼¡×3¿§ ¡ï1,760¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¸ÂÄê
¤Ò¤ÈÅÉ¤ê¤Ç¤×¤Ã¤¯¤ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥°¥í¥¹¥×¥é¥ó¥Ñ¡¼¡£¥ª¡¼¥í¥é¤Î¤è¤¦¤Ë¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¯¥Ñ¡¼¥ë¤¬Î©ÂÎ´¶¤È¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ä¥ä¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£¥Ù¥¿¤Ä¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤º¡¢¿°¤Ë¥Ô¥¿¥Ã¤È¥Õ¥£¥Ã¥È¡£Ã±¿§¤Ç¤â¡¢¼ê»ý¤Á¤Î¥ê¥Ã¥×¤È½Å¤Í¤Æ»È¤Ã¤Æ¤âGOOD¤Ç¤¹¡£
²èÁüº¸¤«¤é¤µ¤ï¤ä¤«¤Ëßê¤á¤¯¥Ö¥ë¡¼¥Ñ¡¼¥ë¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥¯¥ê¥¢¥«¥é¡¼¡Ö01 SPICY ADE¡Ê¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¥¨¡¼¥É¡Ë¡×¡¢¿ÀÈëÅª¤Ê¥ª¡¼¥í¥é¥«¥é¡¼¡Ö02 SPICY BERRY TEA¡Ê¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¥Ù¥ê¡¼¥Æ¥£¡¼¡Ë¡×¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥Ñ¡¼¥ëÆþ¤ê¤Î¥Ô¥ó¥¯¥«¥é¡¼¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ë»Å¾å¤²¤ë¡Ö03 SPICY CHERRY COKE¡Ê¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¥Á¥§¥ê¡¼¥³¡¼¥¯¡Ë¡×¡£
¡Ö¥¯¥ê¥ª ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ð¡¼¥à¥×¥é¥ó¥Ñ¡¼¡×3¿§ ¡ï1,980¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¸ÂÄê
»È¤¦¿Í¤ÎÈ©¤Î²¹ÅÙ¤äpHÇ»ÅÙ¤Ë±þ¤¸¤Æ¥«¥é¡¼¤ËÈ¯¿§¤¹¤ë¥Ð¡¼¥à¥×¥é¥ó¥Ñ¡¼¡£¤½¤Î¿Í¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿§¤Å¤¤È¼«Á³¤Ê¸÷Âô´¶¤Ç¿°¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£»É·ã¤òÍÞ¤¨¤¿¥½¥Õ¥È¤Ê¥×¥é¥ó¥Ñ¡¼¤Ç¡¢¥×¥é¥ó¥Ñ¡¼½é¿´¼Ô¤µ¤ó¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤ò¥ª¥ó¡£¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Çµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ê¤½¤¦¡ª
²èÁüº¸¤«¤é¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¥ì¥â¥ó¥³¡¼¥é¥ë¥«¥é¡¼¡Ö01 FRESH LEMON¡Ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¥â¥ó¡Ë¡×¡¢¥¤¥Á¥´¥ß¥ë¥¯¿§¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¥é¥¤¥È¥ß¥ó¥È¥«¥é¡¼¡Ö02 FRESH LIME¡Ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥é¥¤¥à¡Ë¡×¡¢ÀÄ¤ß¥Ô¥ó¥¯¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Ö¥ë¡¼¥«¥é¡¼¡Ö03 FRESH SODA¡Ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥½¡¼¥À¡Ë¡×¡£
¢¡¢¡¢¡
¥¯¥ê¥ª¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È¼«¿®¤¬¤â¤Æ¤ë¡É¥á¥¤¥¯¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â·¤¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¥Õ¥ì¡£¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
Í½Ìó¡¢Àè¹ÔÈ¯Çä¡¢È¯ÇäÆü¾ðÊó¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Þ¤È¤á
11·î14Æü(ÌÚ) ¤è¤êQoo10¤Ë¤Æ¡¢11·î21Æü(ÌÚ)¤è¤ê³ÚÅ·»Ô¾ì¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¡¢11·îÃæ½Ü¤è¤êÅ¹Æ¬¤Ë¤Æ¸ÂÄêÈ¯Çä
¡Ö¥¯¥ê¥ª ¥×¥í¥¢¥¤¥Ñ¥ì¥Ã¥È¥¨¥¢¡¼¡Ê¥í¡¼¥º¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ë¡×3¼ï ¡ï3,960
11·î14Æü(ÌÚ) ¤è¤êQoo10¤Ë¤Æ¡¢11·î21Æü(ÌÚ)¤è¤ê³ÚÅ·»Ô¾ì¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¸ÂÄêÈ¯Çä
¡Ö¥¯¥ê¥ª ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥°¥í¥¹¥×¥é¥ó¥Ñ¡¼¡×3¿§ ¡ï1,760 ¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¸ÂÄê
¡Ö¥¯¥ê¥ª ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ð¡¼¥à¥×¥é¥ó¥Ñ¡¼¡×3¿§ ¡ï1,980 ¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¸ÂÄê
¢¨¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ
CLIO¡Ê¥¯¥ê¥ª¡Ë¸ø¼°HP¡ä¡ä
[btk_sh_link_btn url="https://www.biteki.com/xmas-coffret" background="#ff6b9f" color="#ffffff"]ºÇÂ®¡ª 2024¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¥Õ¥ìTOP¥Ú¡¼¥¸¤ò¤ß¤ë[/btk_sh_link_btn]