STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

¼Ì¿¿³ÈÂç

»¥ËÚÀ¾·Ù»¡½ð¤Ï2024Ç¯11·î12Æü¡¢½ý³²¤Îµ¿¤¤¤Ç»¥ËÚ»ÔÀ¾¶è¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê32¡Ë¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÃË¤Ï11·î11Æü¸áÁ°6»þ40Ê¬¤´¤í¡¢»¥ËÚ»ÔÀ¾¶è¤Î¼«Âð¤ÇÌ¤½¢³Ø»ù¤ÎÂ©»Ò¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤¿¤êÊ¿¼êÂÇ¤Á¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢ÂÇËÐ¤Ê¤ÉÁ´¼£2½µ´ÖÄøÅÙ¤Î¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

»ö·ïÅöÆü¤Ë·Ù»¡¤¬»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤«¤é¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤ÆÁÜºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÍÆµ¿¤¬¸Ç¤Þ¤êÂáÊá¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤Ï¡ÖË½ÎÏ¤ò¤Õ¤ë¤Ã¤Æ¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡¤ÏÆ°µ¡¤äÆü¾ïÅª¤ÊµÔÂÔ¤ÎÍ­Ìµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£