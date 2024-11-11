Í½Â¬»Ô¾ì¤òÆ°¤«¤·¤¿¡È¥È¥é¥ó¥×¤¯¤¸¤é¡É¡¢ÊÆÂçÅýÎÎÁªÅÒÇî¤Ç74²¯±ß´ÝÌÙ¤±
¤³¤ì¡¢²¿¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡©
Í½Â¬»Ô¾ì¡ÖPolymarket¡×¤ÎÊÆÂçÅýÎÎÁª·ãÀï½£Åö³ÎÍ½ÁÛ¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤¹¡£¤´Í÷¤Î¤è¤¦¤ËÅêÉ¼Æü¡Ê11/5¡ËÅöÆüÄ«¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¸õÊä¤ÎÅöÁª³ÎÎ¨¤Ï62%¤Ë¤âÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÐ¤¹¤ë¥«¥Þ¥é¡¦¥Ï¥ê¥¹¸õÊä¤Ï38%¡£
³Æ¼ïÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¤É¤ì¤â¸ÞÊ¬¸ÞÊ¬¤ÎÀÜÀï¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÈ¾¿®È¾µ¿¤ÇÄ¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³¸¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ì¤Ð¥È¥é¥ó¥×¤Î°µ¾¡¤Ç¡¢³Î¼Â¤Ë·ë²Ì¤òÅö¤Æ¤¿¤Î¤ÏÍ½Â¬»Ô¾ì¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£
Æ±ÍÍ¤ÎÃÍ¤ÏÍ½Â¬»Ô¾ì¡ÖKalshi¡×¤Ê¤É¤Ç¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¢¡¢Í½Â¬»Ô¾ì¤Ç¤Ï³Ý¤±¶â¤¬°Å¹æÄÌ²ß¡Ê²¾ÁÛÄÌ²ß¡Ë¤Ç»ÙÊ§¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡Ä¡£
ÂçÅýÎÎÇ¤´üÃæ¤Ï°Å¹æÄÌ²ß¤ËÈÝÄêÅª¤À¤Ã¤¿¥È¥é¥ó¥×¤â¡¢º£¤Ï°Å¹æÄÌ²ß¤Îµ¬À©´ËÏÂ¤òÌóÂ«¤¹¤ë¤Û¤É¤Î°Å¹æÄÌ²ß¿ä¤·¡£¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ò°Å¹æÄÌ²ß¤Î¼óÅÔ¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤Ö¤Á¾å¤²¤Æ¡¢DeFi ¡ÊÊ¬»¶·¿¶âÍ»¡Ë¶È³¦¤«¤éÂçÎÌ¤ÎÁªµó»ñ¶â¤¬°Å¹æÄÌ²ß¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°Å¹æÄÌ²ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¼ê»ý¤Á¤Î¥³¥¤¥ó¤ò»æ¤¯¤º¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ°Å¹æÄÌ²ß¿ä¤·¤Î¥È¥é¥ó¥×¤ËÅÒ¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¿´Íý¤âÂ¿¾¯¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡£
Í½Â¬»Ô¾ì¤òÆ°¤«¤·¤¿¡È¥È¥é¥ó¥×¤¯¤¸¤é¡É
¤¢¤È¡¢Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÂçÅýÎÎ¥ì¡¼¥¹½øÈ×¤ÇPolymarket¤Ë¸½¤ì¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Ë5000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó77²¯±ß¡Ë¶á¤¯ÅÒ¤±¤ëÀµÂÎÉÔÌÀ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¥æ¡¼¥¶¡¼¥Í¡¼¥à¤ÏTheo¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤¯¤¸¤é¡×¤È¤¤¤¦°ÛÌ¾¤¬¤Ä¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¶âÍ»¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¸µ¥Ð¥ó¥«¡¼¤Ç¤¹¡£¥Ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢»ñ»º¤ò4¤Ä¤ÎÆ¿Ì¾¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÊ¬»¶¤·¤Æ±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤Ï¤¹¤´¤¤Âç¶â¤¬Æ°¤¤¤Æ¤ë¡ª¤Ã¤Æ°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤è¤¯¤è¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢4¿Í¤È¤âÆ±°ì¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
·è¤á¼ê¤ÏÆÈ¼«¤Î¡ÖÎÙ¿ÍÄ´ºº¡×
¤½¤³¤Þ¤ÇÃí¤®¹þ¤à¤«¤é¤Ë¤ÏÃ±¤Ê¤ë´õË¾Åª´ÑÂ¬¤Ç¤ÏÁ´Á³Â¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î³Î¾Ú¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡Ä¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤¿¤é¡¢Times of India¤Ë¶ñÂÎÅª¤ÊÊ¬ÀÏ¼êË¡¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ó¤Ç¤â¡ÖÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ï¤É¤ì¤â¥Ï¥ê¥¹´ó¤ê¤Ç¥¢¥Æ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¥È¥é¥ó¥×»Ù»ý¤À¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤éÄ´ºº¤Ç¤â¤½¤¦²óÅú¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦²¾Àâ¤òÎ©¤Æ¤Æ¡Ê¡Öshy Trump voter effect¡Ê±£¤ì¥È¥é¥ó¥×»Ù»ý¼Ô¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸½¾Ý¡Ë¡¢ÆÈ¼«¤ËÄ´¤Ù¤¿¤ó¤À¤½¤¦¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤À¤ì¤ËÅêÉ¼¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤âÔ¿¤¬ÌÀ¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡ÖÎÙ¤Î¿Í¤Ï¤À¤ì¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¾¡ÇÔÊ¬¤±ÌÜ¤Î·ãÀï½£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°µÅÝÅª¤Ë¥È¥é¥ó¥×¤ÈÅú¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¥È¥é¥ó¥×ÅöÁª¤ËÅÒ¤±¤¿¡¢¤Ã¤Æ¤Ê¤³¤È¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ã¤¿¤Þ¤¤¤¤¤ï¡Ä¡£
ÌÙ¤«¤ê¤¹¤®¤ÆÍ½Â¬»Ô¾ìBAN¤ÎÆ°¤¤â
ÂçÇîÂÇ¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¡¢Theo¤µ¤ó¤Î¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ÏÇÜ¤ËÁý¤¨¤Æ1²¯¥É¥ë¤ÎÂçÂæ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢Polymarket»Ë¾åºÇÂç¤ÎÂç¸ý¥Ó¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¥Õ¥é¥ó¥¹Åö¶É¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Polymarket¤òÊ©¹ñÆâ¤ÇÍøÍÑ¶Ø»ß¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Þ¤Ç¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¼¡Âè¡£
¤¤¤Þ³ÎÇ§¤·¤¿¤é¡¢Polymarket¤Î¶¥¹ç¤Þ¤ÇÄ´¤Ù¤¿¤é10¸ÄÌÜ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Æ¡Ö¼ÂºÝ¤ÎÌÙ¤±¤Ï¤â¤Ã¤È¥Ç¥«¤¤¡ª 8400Ëü¥É¥ë¡Ê129²¯±ß¡Ë ¤À¤Ã¤¿¡ª¡×¤Ã¤ÆÂ³Êó¤â½Ð¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£10¸Ä¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë5¸ÄÁý¤¨¤Æ¤ó¤Í¤ó¡Ä¡£
°Å¹æÄÌ²ß¡ßVPN¤Ç¥Ó¥Ç¥£¥ó¥°¤¹¤ë¿Í¤ò¤É¤¦¼è¤êÄù¤Þ¤ë¤Î¤«¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¤·¡¢¤â¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤È°®¤ê¤ÎÂç¸ý¥Ó¥À¡¼¤¬Áªµó¤Î¹ÔÊý¤ò°õ¾ÝÁàºî¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¶½Ì£¤Ï¿Ô¤¤Þ¤»¤ó¡£
Sources: Times of India, The Big Whale, Bookmakers Review