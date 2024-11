【スーパー・ニンテンドー・ワールド Direct(ドンキーコング・カントリー)】11月12日7時~ 配信開始

任天堂は11月12日、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの新エリア「ドンキーコング・カントリー」の新情報を公開した。

配信番組「スーパー・ニンテンドー・ワールド Direct」にて内部が初公開となった新エリア「ドンキーコング・カントリー」。映像ではジャングルや黄金の神殿など「ドンキーコング」の世界観を忠実に再現したエリアの様子がお披露目となった。

エリア内ではコンガを用いたアクティビティが楽しめるほか、フードショップ「ジャングル・ビート・シェイク」やグッズショップ「ファンキーコングのフライ・アンド・バイ」が登場。またドンキーコングの家でドンキーコングと記念撮影をする様子やライドアトラクション「ドンキーコングのクレイジー・トロッコ」も一部公開となった。

【エリア内の様子】【エリア内のアクティビティ】【ジャングル・ビート・シェイク】【ドンキーコングの家】【ファンキーコングのフライ・アンド・バイ】【ドンキーコングのクレイジー・トロッコ】【スーパー・ニンテンドー・ワールド Direct(ドンキーコング・カントリー)】

TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.

(C) Nintendo