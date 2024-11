【ドンキーコング・カントリー】12月11日 オープン予定

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)は、スーパー・ニンテンドー・ワールドの新エリア「ドンキーコング・カントリー」を12月11日よりオープンする。

「ドンキーコング・カントリー」は、アクションゲーム「ドンキーコング」の世界観を体験できる新たな拡張エリア。このエリアならではのアトラクションや、ゲームのキャラクターたちなどをモチーフにしたグッズが購入できるショップでの買い物を楽しめる。

11月12日にYouTubeにて配信された番組「スーパー・ニンテンドー・ワールド Direct」では任天堂代表取締役フェローの宮本茂氏がエリアの様々な魅力を紹介。また、USJのCEOであるJ.L. ボニエ氏からは「ドンキーコング・カントリー」の開業日が12月11日となることが発表された。

【スーパー・ニンテンドー・ワールド Direct (ドンキーコング・カントリー)】

